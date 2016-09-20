Ceviz festivalinin eğlence bölümü iptal edildi

KIRŞEHİR (AA) – Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali’nin eğlence bölümünün iptal edildiğini bildirdi.

Talu, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivalin bu yıl 25’incisinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Darbe girişimi ve şehitlerden dolayı belediye meclisinin aldığı kararla festivalde herhangi bir konser ve gösterinin yapılmayacağını vurgulayan Talu, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde yaşanan terör saldırıları ve 15 Temmuzda yaşanan darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlarımızın manevi şahsiyetlerine saygı olarak, festivalimizin eğlence bölümünü iptal ettik. Yaşanılan bunca acı içerisinde eğlence yapmanın uygun olmayacağı görüşünde birleştik. Çeşitli sanatsal faaliyetler ve konserlerin yer aldığı bölüm iptal edildi. Resmi protokol töreni yapılmayacak. Festivalin ana temasını oluşturan ceviz ve yöresel ürünler satış reyonları ise önceden kararlaştırıldığı gibi 1-2 Ekim tarihlerinde 25 Aralık ve Atatürk caddelerine kurulacak stantlarda ziyaretçilerle buluşacak.”