Çevre dostu dezenfektan ilaç, fuarda tanıtıldı
ANTALYA (AA) – Merkezi İngiltere'de bulunan IWS (İnternational Water Solutions), tarım alanında geliştirdikleri kalıntı bırakmadan hastalıklarla mücadele eden "BIO-MAX" adındaki güçlü dezenfektan ilacını, Türk çiftçilerin hizmetine sundu.
Antalya'da düzenlenen dünyanın en büyük örtüaltı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'na katılan IWS, ürünü müşterilerine tanıtmaya başladı.
IWS Üst Yöneticisi Al Sayed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bitkileri hastalıklardan korurken sağlığa zarar vermeyecek bir dezenfektan ihtiyacından dolayı yaklaşık 20 yıl önce üretim çalışmalarına başladıkları dezenfektanı, çiftçilerin hizmetine sunmuş olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Uzun süre Ar-Ge çalışmalarını yürüttükleri ürünü geliştirdiklerini ve bugünkü seviyeye getirdiklerini anlatan Sayed, "BIO-MAX'ın en büyük avantajlarından bir tanesi hastalıklarla mücadelede ederken kalıntı bırakmaması ve verimliliği de artırıyor olması. Verimliliğin artması, karlılığın da artması demek. Çiftçilere bu açıdan çok önemli bir avantaj sunmakta. Müşterilerimiz için çok yararlı bir ürün." diye konuştu.
Ürünün meyve ve sebze endüstrilerinde mantar, bakteri gibi hastalıkların tamamında etkili olduğunu vurgulayan Sayed, "Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bitkileri koruyoruz." dedi.
Organik tarıma odaklı çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Sayed, bu doğrultuda geliştirdikleri yeni ürünün, bitki dokusunda hiçbir kalıntı bırakmayan özelliğiyle tarım sektöründe önemli bir çözümü de beraberinde getirdiğine dikkati çekti.
Üreticilere, hastalıksız ve daha verimli organik ürün elde etmek için geliştirdikleri ürünü kullanmaları tavsiyesinde bulunan Sayed, şu anda 9 ülkede faaliyetlerinin olduğu bilgisini verdi.
– "Türkiye uluslararası tarım sektöründe çok üst seviyelerde"
"Bu yıl Türkiye piyasasına giriyoruz. Bu anlamda çok heyecanlıyız." diyen Sayed, "Beklentimiz çok yüksek. Türkiye uluslararası tarım sektöründe çok üst seviyelerde olan bir ülke. Ürünümüzü Türk çiftçilerin hizmetine sunuyoruz." ifadesini kullandı.
Sayed, dezenfektan ilacının sadece bitki bazlı değil, hayvancılık sektöründe ve hastanelerde de kullanılabildiğini vurguladı. Ürünün Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği NSF (National Sanitary Foundation) belgesine sahip olduğunu belirten Sayed, belgenin kullanıcı ve gıda denetleyicilerine ürünün güvenlik açısından uygun olduğunu garanti ettiğini bildirdi.
Growtech Tarım Fuarı'nın da oldukça hareketli geçtiğini belirten Sayed, Türk insanının misafirperver bir yapısı olduğunu, güzel insanlarla tanıştıklarını söyledi.
– "Türkiye'den Orta Doğu'ya açılacağız"
IWS Türkiye Genel Müdürü Özgür Dumlu da tarım ilaçlarının yan etkileri nedeniyle sektörde alternatif ürün arayışlarının olduğunu ifade etti.
BIO-MAX'ın da bu ihtiyaçtan ortaya çıktığını dile getiren Dumlu, "Dezenfekte olarak görev yapmakta, her türlü bakteriyi, zararlı virüsleri ortadan kaldırmakta. Hastalığı yok ederken kalıntı bırakmıyor. Bu açıdan da son derece yararlı bir ürün." değerlendirmesinde bulundu.
Domates gibi bazı tarım ürünlerinin ilaç kalıntısı nedeniyle ihraç edilemediğini anımsatan Dumlu, Türkiye'de üreticinin hizmetine sunulan dezenfektan ilaç ile bu tür olumsuzlukların önüne geçileceğini bildirdi.
IWS'nın bu yıl Türkiye'ye ve buradan da Orta Doğu pazarına açılmayı planladığını ifade eden Dumlu, Growtech Tarım Fuarı'nın da bu açıdan kendilerine önemli bir kapı açtığını ve fuarda bu bölgeden çok sayıda müşteri ile tanıştıklarını anlattı.
Türkiye'ye yeni girmelerine rağmen ürünü kullanmaya başlayan müşterilerin olduğunu belirten Dumlu, "Bu yıl yeniyiz. Asıl patlamayı gelecek yıl bekliyoruz, distribütörümüz Edmar Tarım ile birlikte. Bayi sayısı artmaya başladı. Gelecek yıl ismimiz daha sık duyulacak." ifadelerini kullandı.
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