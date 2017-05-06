Çevre dostu enerjide örnek OSB

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Atık sudan elde ettiği çamuru yakıta çeviren, güneş enerjisi santralinden 1 megavat/saat elektrik elde eden, 50 megavat/saat kapasiteli rüzgar enerjisi santrali kurma çalışmalarına başlayan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB), çevre dostu oluşu ve yenilenebilir enerji alanında yaptıklarıyla Türkiye’deki birçok OSB’ye örnek oluyor.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayi yatırımları kadar sürdürülebilir bir sanayi anlayışını desteklediklerini ve OSB’deki yatırımcıların işlerini kolaylaştırıcı projelere önem verdiklerini söyledi.

Eskişehir OSB’ye çevreci yatırımlar kazandırdıklarını belirten Özaydemir, “Bölgedeki işletmelerin üretim sonrası ortaya çıkan evsel ve endüstriyel atıkları Eskişehir OSB tarafından yapılan ve işletilen arıtma tesisinde arıtılarak alternatif yakıt haline getiriliyor. Eskişehir OSB’ye ait 30 su kuyusu var. Bunlar günden 15-20 bin metreküp su temin ediliyor. Bu su OSB’deki yaklaşık 600 fabrikaya dağıtılıyor. Bu sular fabrikalardaki işlemler nedeniyle kirleniyor. Kirlenen suyu 7 bin 500 metrekare alanda kurulu arıtma tesisimizde topluyoruz. Biyolojik ve kimyasal olmak üzere büyük havuzlarımız var. Laboratuvaramız var. Atık suyu birçok işlemden geçirip temiz ve berrak bir şekilde Porsuk Çayı’na deşarj ediyoruz.” dedi.

Özaydemir, suyun temizlenmesi sonucu ortaya çıkan, “çamur” dedikleri tortuyu da susuzlaştırdıklarını bildirdi. Çamuru susuzlaştırmayı sağlayan Atık Çamur Kurutma Tesisi’nin “Türkiye’nin en büyük endüstriyel atık geri kazanım tesisi” olarak kabul edildiğini dile getiren Özaydemir, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 4 milyon 200 bin lira yatırımla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı kaynakları da kullanılarak yapılan tesiste evsel ve endüstriyel atıklar suyundan ayrıldıktan sonra elde edilen çamur seralarda güneşle kurutuluyor. Süreç sonunda yüzde 90 kurulukta alternatif yakıt elde ediliyor. Bu maddede 2 bin 500 kalori enerji bulunuyor. Bugün yakılan kömürler kadar enerjiye sahip. Atık Çamur Tesisimiz güneş enerjisiyle çalışıyor. Her biri üç dönüm olan 5 seramız bulunuyor.”

– Elektrik üretimi

Özaydemir, Eskişehir OSB’de yatırımcılar için en büyük maliyet olan enerjiyi ucuzlatmak ve olası enerji açığını azaltmak için yenilenebilir enerji seçeneklerine yöneldiklerini söyledi.

Güneş enerjisinin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Özaydemir, “Yaklaşık 3 ay önce güneşten elektrik üretmek için 1 megavat/saat enerji üreten alan oluşturduk. 1,1 milyon avroya mal oldu. Güneş Enerji Santrali ile en kapalı havalarda bile elektrik üretebiliyoruz. Sanayicimize örnek oluyoruz.” diye konuştu.

Özaydemir, Eskişehir’in yakın tepelerinde 6 yıldır rüzgar yakalama çalışmaları ve ölçümleri yaptıklarını belirterek, 50 megavat/saat kapasiteli rüzgar enerji santrali yapmak için gerekli mercilere başvurduklarını da sözlerine ekledi.