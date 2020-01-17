Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, çevreci çocukları kabul etti :

ANKARA (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 27 bin kamu kurum ve kuruluşunda Sıfır Atık uygulamasına geçildiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medyadaki çevreci paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken ilkokul 2. sınıf öğrencisi Ahmet Akif Uslu ve sınıf arkadaşlarını makamında kabul etti.

Makam odasının kapısında karşıladığı çocuklarla sohbet eden Kurum, Ahmet Akif Uslu'nun çöp atanları uyardığı videosunu izledi. Bakan Kurum, Uslu'yu tebrik ederek, "Tüm Türkiye'nin ilgisini çektin, uyardın." dedi.

Uslu'dan videoda ne anlatmak istediğini de dinleyen Kurum, çocuklara, "Bir plastik 400-1000 yılda doğaya karışıyor. Yine cam şişeler, kağıtlar, pet şişeler hepsi çok uzun zamanlar içerisinde doğaya karışıyor. Hatta denizlerde o plastik atıkları balıklar yem zannedebiliyor." bilgisini verdi.

Çocuklara Sıfır Atık Projesi'ni bilip bilmediklerini soran Kurum, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başladığını anlattı. Kurum, şunları söyledi:

"Bugün tam 27 bin kamu kurum ve kuruluşunda Sıfır Atık uygulamasına geçtik. Okullarda, hastanelerde, kamu binalarında atıklarımızı artık ayrıştırıyoruz. Size daha güzel bir gelecek, daha güzel bir doğa bırakmak için o ayrıştırdığımız atıkları geri dönüşüme gönderiyoruz. Geri dönüşüme gönderdiğimiz diğer atıklarımızı da yine ürün üretiminde hammadde olarak kullanmak üzere geri dönüşüme gönderiyoruz."

Uslu ve diğer öğrencileri "Çevre Müfettişi" ilan eden Bakan Kurum, "Sizlerin birer çevre müfettişi olarak artık bundan sonraki göreviniz doğayı, çevreyi korumak." ifadelerini kullandı.

Çocuklara Çevre Müfettişliği kartları ile yelek ve şapka dağıtan Kurum, çevreyi kirleten birini gördüklerinde kartlarını gösterip, çöp atanları kendilerine bildirmelerini istedi ve buna göre o kişilere cezai işlem uygulayacaklarını söyledi.

Öğrencilerin karnelerini inceleyen Kurum, yarı yıl tatilinde çocuklara gittikleri yerlerde doğaya atılan atıklara engel olmalarını istedi. Kurum, "Biz doğayı, çevreyi bize bırakılan bir emanet olarak görüyoruz. Dolayısıyla bize bırakılan bu emaneti hep birlikte korumalıyız." dedi.

Kurum, yaptıkları her projede çevreyi ve doğayı koruyacak tedbirleri almak zorunda olduklarının altını çizdi.

Öğrenci Ahmet Ertuğrul Likos'un konuşması ise Kurum'u güldürdü. Medya mensuplarına ait mikrofonlardan birini alan Likos, Bakan Kurum ve öğrenci arkadaşlarına mikrofon tutarak, çevreyle ilgili mesajlarını aldı.

Kabulün ardından Murat Kurum, çocuklara karne hediyesi olarak bisiklet verdi ve bakanlık binasında Sıfır Atık kapsamında kurulan geçici depolama alanı ile kompost ünitesini gezdirdi, burada geri dönüşümün nasıl yapıldığını anlattı.