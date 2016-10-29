Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bazı belediyelere kayyum atanmasına ilişkin, “Hiç kimse teröre destek veremez, Türkiye Cumhuriyeti’ne savaş ilan edemez, bu ülkeyi bölmek için adım atamaz, bunları yaparsa karşılığını görür.” dedi.

Valilik tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 93. yıl dönümü dolayısıyla kent merkezindeki otelde düzenlenen resepsiyona katılan Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in 93. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Özhaseki, “Kuranlardan Allah razı olsun, yattıkları yer nur olsun. Bu 93 yıllık süre içinde onca badireler atlatıldı ki şükür Allah’a, Anadolu toprakları üzerinde bağımsızlığımızı koruyarak, güçlenerek, büyüyerek, gelişerek büyük bir millet olma yolunda azimle devam ediyoruz.” diye konuştu.

– “Her bir tehlike, her bir sıkıntı bizi daha güçlü hale getiriyor”

Özhaseki, Türkiye’nin güçlenerek büyümesine devam ettiğini söyledi.

“Her bir tehlike, her bir sıkıntı bizi daha güçlü hale getiriyor.” diyen Özhaseki, şunları kaydetti:

“İnşallah bir daha 80 ihtilalleri görmeyiz, 28 Şubatlar görmeyiz, 15 Temmuzlar görmeyiz. Allah’tan dileğimiz bu. Bunlar bize zaman kaybettiriyor. Bunlar bizim enerjimizi içeride tüketmemizi sağlayan dezavantajlar oluyor. Bunları yaşamazsak çok daha güzel günler bizi bekliyor. Bu milletin büyüklüğünü bilin ki bir gecede tankların, tüfeklerin önüne çıkıyor, darbeyi önlüyor. Zenginleri pazartesi günü gidiyor, milyarlarca doları bankalarda bozduruyor, ekonomi düzlüğe çıkıyor. Bu milletin büyüklüğünden ki hiçbir millette olmaz, bu döviz fırlamıyor, borsa batmıyor.”

Özhaseki, devletin bölücü terör örgütüyle yoğun mücadele içinde ve terörü bitirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Bölücü terör örgütüne yurt dışından destek verildiğine dikkati çeken Özhaseki, “Suriye ve Irak topraklarında vekalet savaşları sürüyor. 3, 5 bin kilometre öteden ülkeler gelmiş, savaşıyorlar. En çok kullanılan örgütler de PKK ve PYD. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bunlar her türlü terör faaliyetinde bulunuyor. Türkiye’yi müthiş derece rahatsız eden eylemler içerisine giriyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi nimetinden istifade edip işbaşına gelen yetkili insanların teröre destek veremeyeceğini vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediye başkanı olmuşlarsa belediye imkanlarını bunlarla beraber kullanmaları, kamyonlarını emirlerine vermeleri, taşeron işçilerden para toplayıp Kandil’e para göndermeleri, hizmeti düşünmemeleri çukurlar kazıp bölücülüğe giden adımlar atmaları… Bunların karşılıksız kalmasını bekleyemezsiniz. Elbette İçişleri Bakanlığımız da üzerine düşen görevi yapıyor. Şimdi orada müfettiş raporları neticesinde tehlikeye karışan, teröre destek veren kim varsa onları görevden alıyor. Birkaç gün böyle şeyler olur, sonra her şey oturur ve hizmetler doğru dürüst görülmeye başlanır.

Toplam 25 il ve ilçede… Batman ve Hakkari il ve diğerleri, ilçe ve belde belediyelerine kayyum atandı. Orada da ufak tepkiler oldu ama şimdi kayyumlar olaya hakim, hizmet ediyorlar. Su hizmeti vermeye başladılar, temizlik hizmeti vermeye başladılar, parke taşları döşüyorlar.”

– “Düzgünce işini yapan, hizmet eden hiç kimseyi devlet görevden almıyor”

Özhaseki, kayyum atanması sonrasındaki eylemlere vatandaşların destek vermediğini anlattı.

“Dikkat ederseniz, bütün çağrılara rağmen ortada topladıkları 10, 20, 30 kişi.” diyen Özhaseki, şunları belirtti:

“Bazı belediyelerde 5 kişiydi, 3 kişiydi. Onlar da zaten buradan nemalanan, ideolojik takıntılı tipler. Bunlara bakıp elbette gocunacak halimiz yok. Doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Düzgünce işini yapan, hizmet eden hiç kimseyi devlet görevden almıyor. Belediye başkanının hata yapma hakkı var mı, elbette var, yanlış yapabilir mi, elbette yapabilir ama hiç kimse teröre destek veremez, Türkiye Cumhuriyeti’ne savaş ilan edemez, bu ülkeyi bölmek için adım atamaz, bunları yaparsa karşılığını görür. Bunlar yapmasaydı da böyle bir olayla karşı karşıya kalmasaydık. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, kim ki devlete kafa tutarsa, teröre destek verirse bunun cezasını vermeye bizim gücümüz yeter.”

– “Kim bir suç işliyorsa gün gelir, ondan hesap sorulur”

Belediyelerin vatandaşa hizmet götürmemesinin suç olduğunu ifade eden Özhaseki, “Yarın bunların hepsine soruşturma açılır. Zannetmesinler ki bunları yapıyorlar da yanlarına kalacak. Gün gelir, devlet bunları bir kenara yazar hepsinin hesabını tek tek sorar. 80 ihtilalini yapanlardan seneler sonra hesabını sordu. Kim bir suç işliyorsa gün gelir, ondan hesap sorulur.” şeklinde konuştu.

Bölücü terör örgütüne büyük darbe vurulduğunu, dağ ve yurt dışı kadrolarının temizlendiğini belirten Özhaseki, “Şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti böyle bir eyleme girmemişti. Bunlar bundan çok üzüldüler. Türkiye’deki siyasi uzantılara adeta yas tutuyorlar. Onlar daha üzülmeye devam edecekler. Ne zaman ki niyetleri düzelir. bu milletin fertleri olarak dürüstçe iş yapmaya başlarlar. kimse o zaman bir şey söylemez. Bu vatanın birliğine, dirliğine, düzenine hiç kimse asla toz konduramaz.” ifadelerini kulandı.

Resepsiyona Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hülya Nergis ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.