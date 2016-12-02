Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Türkiye, aslında dünyayı en az kirleten ülkelerin başında geliyor. Dünyayı binde 7 civarında kirletiyoruz. Yüzde 1 bile değil. Olsun yine de mücadeleye devam etmemiz gerekiyor.” dedi.

Özhaseki, bakanlığı tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Çevrem Sensin” adlı eğitim programının açılışına katıldı.

Salona girişi ve konuşmasını yapmak üzere, kürsüye gelişi sırasında, büyük çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan katılımcıların “Kayseri seninle gurur duyuyor” sloganları üzerine Bakan Özhaseki, “Birkaç saattir memleketimdeyim. İlk girdiğim andan itibaren yüzüm gülmeye başladı ve gezdiğim her yerde, sokaklarında dolaştığım her mahallede, geçmişten bir hatıra hafızamda canlandı. Bir duygu seli içinde şehrimi geziyorum. Burada da sizin sıcak ilginizle karşılaştım. Hepinize teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun.” diye konuştu.

Özhaseki, eskilerin hayatta 4 şeyin korunması gerektiğini söylediğini, bunların toprak, su, hava ve enerji olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

“Eğer bu 4 ana unsuru temiz tutabilirsek, kirletmezsek, hoyrat kullanmazsak hayatın devamlılığı Cenabı Hakk’ın takdirine kadar gider. Yok bunları kirletirsek, felaketler bizi bekler. Bugün yaşadığımız birçok felaketin temelinde de bu saydığımız 4 ana unsurun kirletilmesi var. Önceden çok az üretiyorduk, çok az tüketiyorduk, mutlu bir hayat sürüyorduk. Fakat zaman içinde o kadar çok üretmeye ve o kadar çok tüketmeye başladık ki dışarıya attığımız atıklar da çoğalmaya başladı. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte insanlar şehirlere doğru geldiler, büyük şehirler oluştu, sanayilerde çok üretim yapılmaya başlandı, insanlar çok alıp çok tüketmeye başladılar. Dışarıya da çöp atmaya başladılar. İşte bu sırada da dünya kirlenmeye başladı.”

– 10 ilde eğitim programı başlatıldı

Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyara ulaşmasının öngörüldüğüne dikkati çeken Bakan Özhaseki, “Son yüzyılda dünyanın yer yüzündeki sıcaklığı 1 derece arttı. 2 derece seviyesinde tutmaya çalışıyor bilim adamları. Deniz seviyesi 19 santimetre yükseldi. Havadaki karbon miktarı da yüzde 42 arttı. Bunlar yakında dünyayı bir felaket bekliyor demektir. Bir müddet sonra biyoçeşitlilik azalacak demektir. Denizlerdeki canlılar ölmeye başlayacak demektir. İnsan neslini de büyük bir felaket bekliyor demektir. Bizim bunlara karşı tedbir almamız icap ediyor. Sadece Türkiye olarak bir takım tedbirler almadık. Ortamı kirletmemek yetmiyor. Bütün dünya ülkelerinin bu konuda mücadele vermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Fas’ta 15 yıl kadar önce bütün ülkelerin katıldığı bir toplantı yapıldığını vurgulayan Bakan Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yaklaşık 30 bin insan katıldı. 35 civarında cumhurbaşkanı, bir o kadar başbakan ve 195 ülkenin de bakanları vardı. Mevzumuz dünyayı nasıl kirletmeyiz, ileride tehlikelere karşı nasıl tedbir alırız. Bundan dolayı yakında Yeşil İklim Fonu oluşuyor. 100 milyar dolarlık bu fonla ülkeler atmosferi daha az kirletecek karbon salınımını azaltmanın peşinde koşuyorlar. Türkiye, aslında dünyayı en az kirleten ülkelerin başında geliyor. Dünyayı binde 7 civarında kirletiyoruz. Yüzde 1 bile değil. Olsun yine de mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. İşte hazırlamış olduğumuz bu gibi programlarla en önemli işi yapıyoruz. Eğer çocuklarımızı bilinçlendirebilirsek, öğrencilerimize çevre bilincini verebilirsek, bu farkındalığı ortaya koyabilirsek, herkes çevreye karşı duyarlı olursa aslında birçok tedbiri almamıza da gerek kalmayacak. Ancak biz bunu yapmazsak, çok büyük bedeller ödeyerek, çok büyük paralar harcayarak önlemler almak zorunda kalacağız. Bunu da bir eğitim meselesi olduğunun farkındayız. Onun için arkadaşlarımız 10 ilde böyle bir program başlattılar. Türkiye’nin her tarafına yaygınlaştırılacak.”

Özhaseki , çevrenin de kendilerine bırakılan bir emanet olduğunu ifade ederek, öğrencilerden çevreyi kirletmemelerini, kirletenleri de uyarmalarını istedi.

Konuşmaların ardından, Bakan Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, programa katkı sağlayan okulların öğrenci ve yöneticilerine çeşitli ödüller verdi.

Programda, “Nuh’un Uzay Gemisi” adlı oyun sergilendi.

Salon dışında kurulan stantları da gezen Özhaseki, İLBANK standında bir öğrenci ile satranç oynadı.