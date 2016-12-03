Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, engellilerin hayatını kolaylaştırmanın ve onlara daha rahat yaşayabilecekleri bir ortam sunmanın kendi Bakanlığının ve belediyelerin görevi olduğunu belirterek, “Eskiden bu standartlarda çok ciddi bir iş yapılamazken, şimdi engellilerin hayatını kolaylaştıracak çeşitli tedbirler alıyoruz. İnşallah, bunları sıkı bir şekilde takip edeceğiz, engelli kardeşlerimizi daha iyi ortamlara kavuşturmak istiyoruz.” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i makamında ziyaret etti.

Uzun yıllar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsatan Özhaseki, senelerce emek verdiği makamda bulunmaktan dolayı duygulandığını ifade etti.

Her vazifenin başlayıp bittiğini anlatan Bakan Özhaseki, vicdanen rahat olduğunu, Kayseri’ye borcunu ödediğini, herkes para kazanma peşinde koşarken, ticaret yaparken kendisinin askerlik nöbeti gibi nöbet tuttuğunu kaydetti.

Kayseri’de bir uyum kültürü bulunduğuna dikkati çeken Özhaseki, “Belediye başkanlarıyla milletvekilleriyle siyasetçileriyle bir uyum söz konusu. Hepimizin en iyisi için seferber olduğu bir ortam var. İnşallah, bundan sonra da hep böyle gider. Görüyorum ki partiyle de uyum var, partiyle uyum olmazsa başka türlü sıkıntılar çıkar. Genellikle şehirlere baktığımızda ilçe başkanlarıyla belediye başkanları arasında sıkıntı vardır. Birbirlerinin yerinde ufak ufak gözleri vardır. Başarısını istemezler, fesatlıklar, hasetlikler olur. Biz de Kayseri’de öğrendiğimizi şimdi Türkiye’de uygulamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

– 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Konuşmasında Dünya Engelliler Günü’ne de değinen Özhaseki, tüm engellilere Allah’tan şifa diledi.

“Allah zeka, kötü niyet engeli vermesin” diyen Özhaseki, şunları söyledi:

“Engellilerin hayatını kolaylaştırmak, onların daha rahat yaşayabilecekleri bir ortamı sunmak bizim bakanlığımızın ve bakanlığımızla iş birliği içinde olan belediyelerin görevi. Eskiden bu standartlarda çok ciddi bir iş yapılamazken şimdi engellilerin hayatını kolaylaştıracak çeşitli tedbirler alıyoruz. İnşallah, bunları sıkı bir şekilde takip edeceğiz, engelli kardeşlerimizi daha iyi ortamlara kavuşturmak istiyoruz.”

– Futbolculara moral ziyareti

Kayserispor tesislerine giden Özhaseki, 5 Kasım’da oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçı öncesi antrenman yapan futbolcuları ziyaret etti.

Teknik direktör Hakan Kutlu ve futbolculara başarılar dileyen Özhaseki, Kayserispor’u daha iyi yerlerde görmek istediklerini bildirdi.

Sezon başından bu yana maçları keyifle izlediklerini ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

“Uzun yıllar bu kulüpte başkanlık yaptığım için az çok futboldan anladığımı düşünüyorum. Bu sene süper bir takımımız var, müthiş gidecekler diye düşünüyorduk ama şansızlıklar yakanızı bırakmadı. Ancak sonu iyi olacak inşallah. Kulübümüze sahip çıkacağız. Bana, arkadaşlarıma ne düşünüyorsa yapmaya hazırım. Az çok futbol geçmişinizi biliyoruz. Sizleri de yakından tanıyorum. Şu an bulunduğunuz yer ne size ne bize yakışmıyor haberiniz olsun. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerden başarılar bekliyoruz.”

Kulüp yöneticileri de Kayserispor’a destek olunması gerektiğini belirtti.

Futbolcularla toplu fotoğraf çektirdikten sonra Bakan Özhaseki’ye adının yazdığı 38 numaralı Kayserispor forması hediye edildi.

Özhaseki, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, burada AK Parti Kayseri milletvekilleri, il, ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada da yarın Cumhuriyet Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilecek toplu açılış törenine, tüm Kayserilileri davet etti.