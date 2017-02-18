Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

– “Siyaset yapmaktan amaç hizmettir. Eğer ucunda hizmet yoksa siyaset bir hiçtir. Eğer biri hava atmak için siyaset yapıyorsa ömrü boşa geçiyordur, para kazanmak için siyaset yapıyorsa bir şey çalmak, götürmek için yapıyorsa Allah belasını versin, o bir hiçlik içindedir”

KAYSERİ (AA) – Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Siyaset yapmaktan amaç hizmettir. Eğer ucunda hizmet yoksa siyaset bir hiçtir. Eğer biri hava atmak için siyaset yapıyorsa ömrü boşa geçiyordur, para kazanmak için siyaset yapıyorsa bir şey çalmak, götürmek için yapıyorsa Allah belasını versin, o bir hiçlik içindedir.” dedi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nce Çetinsaya Konferans Salonu’nda düzenlenen “Hayırseverlere Ödül Töreni” programına katılan Bakan Özhaseki, sıla-i rahime İslam dininde büyük önem verildiğini, Kayserililerin de memleketlerine düşkün olduklarını belirtti.

Kendisinin de bakan olduktan sonra gurbete çıktığını anlatan Özhaseki, “Kayseri’ye doğru gelirken içimde büyük bir keyif oluyor. Yahya Kemal’in İstanbul’a gittiği gibi özleyerek geliyorum. Hayırseverlerimiz, hemşehrilerimiz her fırsatta Kayseri’ye geliyor. Bizde de Kayserililik hastalığı var. Bu sevgi boşuna değil altı dolu dolu bir sevgi.” diye konuştu.

Özhaseki, Kayseri’nin tarihten bu yana hayırseverlikte öncü olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Mevlana Hazretlerinin oğlu Bahaeddin Veled Hazretleri kitabında ‘cömertlikte ziyadesiyle herkesten üstün olan şu Kayseri halkına Allah fazla fazla versin’ diyor. O günlerden gelen bir güzellik var. Vermek kolay değil, kolaylıkla verebilen insanlar kendini aşmış insanlar. Yurtdışında böyle ‘ben helalinden kazanayım sonra da hayır işleyeyim, Allah’a borcumu ödeyim diyen’ yüzlerce insanın olduğu bir yer yok. ABD’de, Avrupa’da tek tük yerler var bu şekilde hayırseverler tarafından yapılmış. Biz deniz kenarında bir kent değiliz, bin bir avantajımız yok, dezavantajlarımız daha ağır basar hatta. Toprağı çok verimli değildir, üreteceği önemli bir ürün de yoktur Kayseri’nin. Böyle bir yerde biz hepimiz şehrimize karşı borcumuzu ödüyoruz. Bana da burada 21 yıl belediye başkanlığı yapma görevi verildi. Gücümün yettiğini yaptım. Ortaya çıkan ne varsa insanımızın emeği. Siyaset yapmaktan amaç hizmettir. Eğer ucunda hizmet yoksa siyaset bir hiçtir. Eğer biri hava atmak için siyaset yapıyorsa ömrü boşa geçiyordur, para kazanmak için siyaset yapıyorsa bir şey çalmak, götürmek için yapıyorsa Allah belasını versin, o bir hiçlik içindedir. Ama kim hizmet yapıyorsa en ulvi iştir.”

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Türkiye’de 2002’den önce 76 üniversite bulunduğunu bugün ise 183 üniversiteye ulaşıldığını belirtti.

Üniversitelerin Kayseri’ye kazandırılmasında bürokratik aşamalardan geçildiğini anlatan Elitaş, “Bürokratik engelleri kaldırmak için yürütmeyi hızlandırmak için sistemdeki tıkanıklığı ortadan kaldırmak lazım. Şimdiki sisteme parlamenter sistem diyoruz. Parlamento, yarı başkanlık sisteminde de var, başkanlık sisteminde de var, şu anki mevcut sistemde de var. Bu sistemin hızlanıp kamu yararına işlerin daha etkin halde çalışması için sistem değişikliği elzem.” diye konuştu.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da Kayseri’nin hayırseverliğiyle bilindiğini, bunun onur verici olduğunu bildirdi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar ise üniversitenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kente ve üniversiteye çeşitli eserler kazandıran hayırseverlere plaket takdim edildi.