Ceza infaz kurumunda 15 Temmuz etkinliği
KAYSERİ (AA) – Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.
Programa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, 15 Temmuz'da Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nın bombalanması sonucu şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in annesi Huriye, babası Yahya Kemal Yiğit ile vatandaşlar katıldı.
Ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler tarafından sahnelenen tiyatro oyunu ve seslendirilen türküler, izleyenleri duygulandırdı.
Programda konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, millet olarak birlik ve beraberlik içinde yaşama dileğinde bulundu.
Akın, "Ezanları susturmaya çalışan darbelerden, darbeleri engelleyen ezanlara şahit kıldığı için Allah'a hamd olsun. Milletimizin geleceği aydınlık, huzur ve bereket bu topraklarda daim olsun. Yüce Rabbimiz bir daha milletimizi böyle destanlar yazmak zorunda bırakmasın." dedi.
Programda şehit Cennet Yiğit'in anne ve babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi.
Dinletiler ve sahnelenen tiyatro oyunu sonrası katılımcılar, mahkumların yaptığı el işi ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi.
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Ceza infaz kurumunda 15 Temmuz etkinliği
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