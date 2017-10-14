Cezaevi firarisi kanepe içerisinde yakalandı

Edinilen bilgiye takriben, kesinleşmiş bir cezadan dolayı Alanya açık cezaevinde kalan Yunus Emre Keskindir (37) firar etti. Seydişehir Güvenlik Müdürlüğü Asayiş Ofis Amirliği ekipleri kaçak mahkumun ailesinin yaşadığı Seydişehir’e gelmiş olabileceğini düşünerek egzersiz başlattı. Yapılan araştırmada mahkumun ailesinin oturduğu Pınarbaşı Mahallesindeki evde saklandığı tespit edilerek işlem düzenlendi. Evde yapılan aramada hükümlü, kanepenin içerisinde üzeri battaniye ile örtülmüş olarak yakalandı. Gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.