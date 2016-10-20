KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de kendisini “Almancı Resul” olarak tanıtan cezaevi firarisi, polise uyuşturucu satmak isterken yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kendini farklı isimlerle tanıtan şüpheliyi takibe aldı. Ekiplerin 3 aylık takibinin ardından şüphelinin, son irtibat kurduğu kişilere kendisini “Almancı Resul” olarak tanıtan cezaevi firarisi Erkan A. olduğu belirlendi.

Zanlının önce Kaman’da, sonra da kent merkezinde uyuşturucu satmaya çalıştığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

Müşteri kılığında Mucur’da eski bağ evine giden ekipler, “Almancı Resul” lakaplı Erkan A. ile görüşmek istedi. Evde bulunan Erkan A. ve Fuat Ç, gelenlerin polis olduğunu fark edince yanlarında bulunan bir kilogram sentetik uyuşturucuyu sobaya atarak yakmak istedi. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı, yakılmak istenen sentetik uyuşturucuya da el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan A. tutuklandı, Fuat Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.