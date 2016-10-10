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Cezaevinde kan bağışı kampanyası

10 Ekim 2016 Pazartesi, 12:40
Seydişehir ceza infaz kurumunda kan bağışı

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KONYA (AA) – Seydişehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay Seydişehir şubesi iş birliği ile kurum personeline yönelik, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Konya Kızılay Kan Merkezi Doktoru Serdal Semen, 170 Cezaevi personelinin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Duyarlılık nedeniyle kan bağışında bulunan kurum çalışanlarına teşekkür eden Semen, “Amacımız toplumda kan bağışına yönelik bir farkındalık oluşturmaktır. Kan sadece acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Bunun için halkımızın bu konuda daha duyarlı olması ve düzenli kan bağışında bulunması hayati önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

Seydişehir Kızılay şube Başkanı Tevfik Balcı da kurumlarda kan bağış kampanyalarının devam edeceğini kaydetti.

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