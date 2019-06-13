Cezaevindeki çocukların el ürünleri sergileniyor
KAYSERİ (AA) – Bünyan ilçesindeki Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlü çocukların yaptığı el ürünleri, düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.
Yaşları 13 ile 17 arasında değişen 21 tutuklu ve hükümlü tarafından yapılan 75 el işi ürün, Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi'nde sergileniyor.
Atık şişe, kağıt ve ahşaptan yapılan eşyalar ile örgü şişi olmadan yapılan tekstil ürünleri sergiyi gezen vatandaşların ilgi odağı oldu.
Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda usta öğretici olarak görev yapan Mehtap Erol, öncelikli amaçlarının suç işlediklerinin farkında olmayan çocukları topluma kazandırmak olduğunu söyledi.
Çocukların kendi söküklerini dikmekle işe başladığını belirten Erol, "Kurlarla çocukların el becerileri gelişiyor, aynı zamanda da vakitlerini güzel değerlendiriyorlar. Çoğu suç işlediğinin farkına değiller. İyi birer birey olmaları ve topluma faydalı olmaları için çocukları bu el sanatlarıyla yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.
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