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Cezaevindeki Demirtaşa bir şok daha!

Cumhuriyet Insanlar Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) de üyesi olduğu Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) heyeti, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yine görüşürüz Edirne’ye geldi.

21 Kasım 2016 Pazartesi, 20:49
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Cumhuriyet Insanlar Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) de üyesi olduğu Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) heyeti, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yine görüşürüz Edirne’ye geldi. Edirne Valiliğinin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığına ast ekiplerce karşılanan heyet, hapishane önünde basın açıklaması yapılamayacağı yönünde uyarıldı. Jandarma ekiplerinin sözlü uyarılarına rağmen PES Başkanı Sergei Stanishev ve beraberindeki heyet basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya ve İsviçre’den gelen parlamenterlerin de aralarında bulunduğu PES heyeti, Yargı Bakanlığının müsade vermemesi üzerine Edirne F Tipi Cezaevi’nde görüşmeyi gerçekleştiremedi.

PES Başkanı Sergei Stanishev ve beraberindeki heyet yaptıkları açıklamaların ardından Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünden ayrıldı.

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