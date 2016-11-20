Cezaevindeki eşlerine kavuşmayı bekliyorlar

NİĞDE/NEVŞEHİR (AA) – MUHAMMED YASİR AYDOĞAN / BEHÇET ALKAN – Niğde ve Nevşehir’de “cinsel istismar” suçlamasıyla eşleri cezaevine giren kadınlar, eşlerinin yuvalarına dönmesini ümit ediyor.

Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde ikamet eden 3 çocuk sahibi Ceylan Gültekin (23), 8 sene önce kaçarak evlendiği eşi İbrahim Gültekin’in (28) 19 aydır cezaevinde olduğunu belirtti.

Eşinin “cinsel istismar” suçlamasıyla cezaevine girdiğini dile getiren Gültekin, “Biz o zaman böyle bir yasa olduğunu bilmiyorduk. Böyle olacağını bilsek, yaşımızı beklerdik.” dedi.

Cinsel istismar suçlarına yönelik önergenin yasalaşmasını ve eşinin artık yanlarında olmasını çok istediğini belirten Gültekin, “Mağdur durumdayız. Yuvam bozuldu, yarım bir insan olarak kaldım, yaşarken öldüm. Allah rızası için eşimin affedilmesini, cezaevinden çıkmasını istiyorum. Ondan başka kimsem yok, belki bir hata ettik ama affedilmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Gültekin, önergenin yasalaşmasına karşı olanların kendisi gibi yüzlerce mağdurun durumunu bilmediklerini ve konuyu çarpıttıklarını savunarak, şunları kaydetti:

“Gerçek tecavüzcüler yatsın içeride, ben de isterim bunu çünkü benim de üç kız çocuğum var. Bu yasaya karşı çıkanlar, Allah rızası için, ne olursunuz ayaklarınıza kapanayım karşı çıkmayın. Benim kızım okula gidiyor. Veli toplantısı olduğunda kızım, ‘Herkesin babası geliyor, benim babam neden gelmiyor’ diye soruyor. Ben ona cevap veremiyorum. Ağlıyorum, üzülüyorum. Diğer kızım bir yaşına girdi, babası daha yüzünü görmedi. Bu cezayı sadece eşime değil, bana ve çocuklarıma da verdiler. Yuvamı yıkmasınlar ne olur.”

İbrahim Gültekin’in annesi Zeynep Gültekin (65) de oğlunun kendisiyle kalan yatalak kardeşinin de geçimini sağladığını aktardı.

Yasanın yürürlüğe girmesine karşı çıkanlara seslenen anne Gültekin, “Karşı çıkanlar bizi hiç mi düşünmüyorlar. Yapmayın ne olur, sizin de çoluğunuz çocuğunuz böyle dökülse ne yaparsınız. Benim oğlum tecavüzcü değil, biz gelin aldık, düğün yaptık, takı taktık. Bizi böyle ortalarda koymasınlar. Benim çocuğumu bıraksınlar. Oğluma karaciğer nakli yapılması gerekiyormuş orada mikrop kapıyor, gidip gelemiyoruz. İlk defa böyle umutlandık, salı gününü bekliyoruz. İnşallah yasa onaylanır ve çocuğuma kavuşuruz.” ifadelerini kullandı.

– “Anne yine sen mi geldin”

Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde ikamet eden Nazlı Sağlam (21) ise 7 yıllık evli olduğunu belirterek, eşinin “nitelikli cinsel istismar” suçundan bir yıldır cezaevinde olduğunu söyledi.

İki çocukları olduğunu anlatan Sağlam, şöyle devam etti:

“Biz çok mağdur durumdayız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten yardım istiyorum. Küçük yaşta evlilik yaptım diye tecavüze uğradığımı düşünmüyorum. Bilmeyerek oldu, biz kötü bir şey yapmadık. Yasayı bilemedik. Şu an benim eşim tecavüzcü olarak görülüyor ama biz evlilik yaptık. Sonuçta 7 yıllık bir yuvamız vardı. Oğlumu okuldan almaya gittiğimde ‘anne yine sen mi geldin’ diyor. Diğer arkadaşlarını babaları aldığı için o da babasının okuldan almasını istiyor. Ben bunu çocuğuma, babasının neden cezaevinde olduğunu anlatamıyorum. Bu yasanın bir an evvel yürürlüğe girmesini ve eşimin çıkmasını istiyorum.”

– “Heyecandan sabaha kadar uyumadım”

“Cinsel istismar” suçlaması nedeniyle Nevşehir E-Tip Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Yavuz’un (26) Nevşehir’in Sulusaray beldesinde yaşayan eşi Saadet Yavuz (23) ise kendileri ve ailelerin rızasıyla 15 yaşında evlendiğini, evliliklerinden 5 yıl sonra eşinin cezaevine girdiğini, 7 yaşındaki çocuğuyla mağduriyet yaşadıklarını aktardı.

Saadet Yavuz, “Yasa tasarısını duyduğumda heyecandan sabaha kadar uyumadım. Gözümüz yollarda eşimi bekliyoruz. Biz mağdurları görsünler. Bizim durumumuz zorla alıkoyma, kaçırma veya tecavüz değil. Bunu ayırt etsinler, yuvamız bozulmasın.” dedi.

Devlet Hastanesinde oğlunun doğumunun gerçekleşmesiyle doktorun haklarında tutanak oluşturduğunu, üç yıl önce ise eşinin 9 yıl 2 ay hapse mahkum edilerek cezaevine gönderildiğini anlatan Saadet Yavuz, şöyle konuştu:

“15 yaşında evlendim, aile rızasıyla evlendik. Kimsenin şikayeti yok ortada. 17 yaşında ise resmi nikahımız çıktı. Bizim hiçbir sorunumuz yoktu. Eşim 3 yıldır cezaevinde. Çocuğumla kendimizi idare etmeye çalışıyoruz. Bir yanımız hep buruk. Onun yokluğu bizi çok etkiliyor. Çocuğumun babasının gelmesini istiyorum, sürekli babasını sayıklıyor.”