cezaevleri-sos-veriyor

Hak Bakanlığı Cinayet ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere kadar, tutsak ve hükümlü sayısı son 10 yılda iki katını aşarken, cezaevi sayısı ise neredeyse yarı oranında arttırıldı. Verilere tarafından, Türkiye’de son 10 yılda esir ve hükümlü sayısı yüzde 117,7 oranında artarak 197 bin 297 kişiye ulaştı. Cezaevinde bulunanların 186 bin 963’ü erkek, 7 bin 894’ü kadınlar, 2 bin 440’ı 18 yaş altındaki çocuklar oluşturdu.

2007’de 90 bin 837, 2008’de 103 bin 235, 2009’da 116 bin 340, 2010’da 120 bin 814, 2011’de 128 bin 604, 2012’de 136 bin 20, 2013’de 145 bin 478, 2014’de 158 bin 837, 2015’te 178 bin 89 olan Türkiye cezaevlerinde esir ve mahkum sayısı 2016 yılının kasım ayında ise 197 bin 297’ye yükseldi.

372 hapishane de doldu

Türkiye’de son 10 yılda 111 adet yeni suç oluşturan infaz kurumu açıldı. Yeni açılanlarla birlikte ceza infaz kurumu sayısı 372’ye, kapasiteleri ise 197 bin 297’ye yükseldi. Türkiye’de 2007 yılında 8, 2008 yılında 13, 2009 yılında 8, 2010 yılında 7, 2011 yılında 2, 2012 yılında 14, 2013 yılında 10, 2014 yılında 14, 2015 yılında 18 ve 2016 yılında 17 yeni suç oluşturan infaz kurumu açıldı.

Türkiye’de 6 Ekim 2016 tarihi itibariyle yayınlanan suç oluşturan ve infaz kurumu verilerine kadar, 290 kapalı, 66 müstakil açık ceza infaz kurumu, 2 çocuk eğitim evi, 6 bayan kapalı, 4 bayan açık, 4 çocuk kapalı canice infaz kurumu olmak üzere toplam 372 cinayet infaz kurumu bulunuyor.

Cezaevlerinin kapasitesini arttırmak için ise 2010 yılında 5, 2011 yılında 7, 2012 yılında 9, 2013 yılında 6, 2014 yılında 5, 2015 yılında 2 adet edinmek üzere 34 adet canice infaz kurumuna ek yapı yapılarak 9 bin 492 kişilik kapasite artırımına gidildi.

Yeni açılan cezaevlerine ve ilave binalara karşın, esir ve hükümlü sayısı kapasite aşmaya devam ediyor. Türkiye’de cezaevlerinin toplam kapasitesi 189 bin 269 olmasına rağmen, 1 Kasım itibariyle 197 bin 297 tutsak ve hükümlü bulunuyor. Rakamlara kadar cezaevlerinde kapasite fazlası 8 bin 28 tutsak ve mahkum bulunuyor.

Marmara ilk sırada

Tutsak ve hükümlülerin bölgelere kadar dağılımında Marmara Bölgesi yüzde 27,4 ile ilk sırada yer alırken, Marmara’yı yüzde 17,7 ile Ege Bölgesi, yüzde 14,3 ile Akdeniz Bölgesi, yüzde 13,5 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 12,2 ile Karadeniz Bölgesi, yüzde 8,2 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yüzde 6,7 ile Doğu Anadolu Bölgesi izledi.

Hırsızlık başı çekiyor

Türkiye’de cezaevlerinde en fazla hırsızlık, uyuşturucu ve adam öldürme suçlarından giren tutuklu ve hükümlüler bulunuyor. Cezaevlerinde bulunanların bir takım suçlarına kadar dağılımında birincil sırayı yüzde 22,8 ile hırsızlık alıyor. Hırsızlığı yüzde 18,9 ile uyuşturucu, yüzde 15,5 ile adam öldürme, yüzde 12,5 ile yaralama, yüzde 12,2 ile yağma ya da gasp, yüzde 8,1 ile cinsel suçlar, yüzde 4,8 ile sahtecilik, yüzde 3,2 ile üçkâğıt, yüzde 1,1 ile fuhuş, yüzde 0,9 ile de adam öldürmeye teşebbüs suçları izledi.

Çocuklarda hırsızlık ve cinsel suçlar

Çocuk tutuklu ve hükümlülerde hırsızlık yüzde 34,8 ile birincil sırada yer alırken, hırsızlığı yüzde 18 ile uyuşturucu, yüzde 16 ile cinsel suçlar, yüzde 14 ile yağma ve gasp, yüzde 12 ile adam öldürme, yüzde 3,4 ile yaralama izliyor. Yüzde 1,8’ini ise diğer suçlar oluşturuyor.

Ilk sırada ilkokul mezunları

Türkiye’de cezaevinde yer alan tutuklu ve hükümlülerin eğitim durumlarına tarafından dağılımında ilkokul mezunları yüzde 39,6 ile birincil sırada yer alırken, ilkokul mezunlarını yüzde 19,3 ile ortaokul, yüzde 14,8 ile lise, yüzde 12,7 ile ilköğretim, yüzde 4,5 ile okur-yazan olup okul bitirmeyen, yüzde 3,5 ile okuma-yazma bilmeyen, yüzde 2,8 ile akademi veya fakülte, yüzde 2,8 ile ise yüksek lisans ve doktora mezunları ile öğrenim durumu bilinmeyenler peşine düşüp takip etti.

Evliler ilk sırada

Cezaevlerinde bulunanların uygar durumlarına bakıldığında yüzde 40,9 ile evliler ilk sırada yer alırken, evlileri yüzde 23,8 ile bekarlar, yüzde 12 ile boşananlar, yüzde 1,3 ile dul olanlar takip etti. Yüzde 21,8 oranında uygar durumu bilinmeyen tutuklu ve hükümlü bulunurken, evliliği iptal edilenler ve evliliği feshedilenler ise yüzde 0,2‘sini oluşturdu.

Servan Alacabey