ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Tepebaşı Belediyesinin destekleriyle ”ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni” düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte yılın siyasetçisi dalında ödül alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Törende konuşan Tezcan Anadolu topraklarında bu ödüle layık görülecek birçok insanın bulunduğunu kaydetti.

“Buradan hep beraber bir kararlı çığlığı bütün dünyaya duyurmak zorundayız” diyen Tezcan, şöyle konuştu:

” ‘Tam bağımsız Türkiye’ diyen Uğur mumcunun sesini unutmayacağız. Gencecik yaşında idam sehpasına gidip bu ülkenin insanları özgür olsun diye cesaretle ölümün kemendini boynuna geçirenlerin cesaretini ve inancını unutmayacağız. Türkiye’yi bu karanlığın içine sokmaya çalışanları unutmayacağız. Bir kere daha tıpkı 19 Mayıs 1919’da sarı saçlı mavi gözlü devin Samsun’dan o büyük gemi ile Anadolu’ya açıldığı yelkenlere ve açtığı gün gibi bir kere daha kanatlarımızı açacağız aydınlığa. Bir kere daha ‘yaşasın cumhuriyet, yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi’ diyeceğiz.”

Etkinlikte, basın dalında Hürriyet Gazetesi’nden Yalçın Bayer, Bloombergh TV’den Alper Ateş, Star TV’den Nazlı Çelik, bilim dalında Prof. Dr. Şahin Koçak, hukuk dalında Celal Ülgen, Sibel Önder, Hüseyin Özbek, sanat dalında Berna Kafkas, Ali Rıza Tekin, Meryem Biçerli, Soner Erdoğmuş, Adem Yücel, demokrasi dalında Cumhuriyet gazetesinden Musa Kart, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atalay, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Turhan Günay, Güray Tekin Öz, Murat Sabuncu, Bülent Utku, Hakan Karasinir, Şenol Buran, çevre ve kent dalında Cengiz Türe, Halit Gürsoy, spor dalında Gülsena Karakuyulu, Busenur Sevük, Ruud Boffin, emek dalında Gökhan Durmuş, Siirt’deki maden kazasında yaşamını yitiren işçiler temsilen Bengin Kılınç, Fikri Özdemir Suat Başaraner ödüle layık görüldü.

Gülriz Sururi’ye ”yılın sanatçısı” ödülünün verildiği gecede, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ”yaşam boyu başarı ödülü” aldı.

Törene, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ödül töreninin ardından sanatçı Rahmi Saltuk konser verdi.