ÇHGM 8. Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası

KAYSERİ (AA) – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÇHGM) ile Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen 8. Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nın finalleri Kayseri’de başladı.

Talas Spor Salonu’ndaki müsabakalarda, 25 ilden 32 takımın 14-18 yaş grubunda yaklaşık 125 sporcusu mücadele edecek.

Şampiyonanın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, öğrencileri kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, sporculara başarılar diledi.

Vali Yardımcısı Güney ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasemin Gülbahar arasında yapılan vuruşların ardından müsabakalar başladı.

Şampiyona, 13 Ekim Perşembe günü yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla sora erecek.