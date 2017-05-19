CHP Antalya Milletvekili Baykal:

KAYSERİ (AA) – CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2019’daki cumhurbaşkanı seçimi ve muhtemel adaylara ilişkin, “Daha yöntemin ne olduğu belli değil, şimdi aday ismi telaffuz etme noktasında değiliz. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Aday tartışmasına çekiliyor, halbuki bizim yöntem belirlememiz lazım. İnanıyorum bir sürü insan aday olmak isteyecektir, olmalıdır.” dedi.

Deniz Baykal, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’i parti binasında ziyaretinde yaptığı konuşmada, kısa bir süre önce halk oylamasının gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye’nin çok önemli sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Halk oylamasının Türkiye’nin anayasal sorunlarını çözemediğini savunan Baykal, “Referandum sonrası siyasi gelecekle ilgili bir netleşmenin olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü çok tartışmalı bir referandum oldu. Bir OHAL rejimi içinde referandum gerçekleşti. Adil, eşit imkana sahip bir siyasi tartışma zemini oluşturulamadı.Anayasa projesini reddetmek isteyenler, kendi başına kaldı. ‘Evet’ diyenlere sorulduğunda onların yüzde 27’si de referandumun adil ve eşit olmadığını dile getiriyorlar.” diye konuştu.

“Yüzde 50 ile anayasa kabul edilmez.” diyen Baykal, sözlerine şöyle devam etti:

“Toplumun yarısının ‘kabul etmiyorum’ diye feryat ettiği bir anayasayı toplumun diğer yarısı kabul etti diye ‘senin de anayasan’ diye dayatmak doğru değildir. Pek çok dünya ülkesinde anayasanın kabulü için yüzde 50’nin üzerinde bir çoğunluk şart koşulmuştur. Meriyet ayrıdır, meşruiyet ayrıdır. Bu referandum vicdanlara oturmamıştır. Referandumdan çıkan anayasa yaralıdır, kanıyor.”

– “Türkiye’de bu işi yapacak nitelikli çok insan var”

Deniz Baykal, bir gazetecinin “11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yüzde 49’un adayı olabilir.” şeklindeki fikrini hala savunup savunmadığını sorması üzerine, bu konu hakkında çok konuştuğunu ve tekrar konuşmak istemediğini belirtti.

Aynı gazetecinin 2019’daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin “Peki siz aday mısınız?’ sorusuna ise Baykal, şu yanıtı verdi:

“Daha yöntemin ne olduğu belli değil, şimdi aday ismi telaffuz etme noktasında değiliz. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Aday tartışmasına çekiliyor, halbuki bizim yöntem belirlememiz lazım. İnanıyorum bir sürü insan aday olmak isteyecektir, olmalıdır. Nereye, nasıl aday olacak, bununla ilgili kararı kim alacak? Var mı böyle oluşmuş bir merci, yok. İşte ben bunu oluşturalım diyorum. Nasıl şekilleneceğini görünce ona göre olmak isteyen olur. Herkesin aday olmak istemesinde yarar var, herkesi teşvik etmek lazım ama doğru yöntem olsun. Tabana dayalı yöntem olsun, milletin iradesi yansıtılsın. Kapalı devre mücadele olmaktan çıkaralım bu işi. Bunun belirlenmesi lazım, belirlendiği zaman pek çok kişi aday olacaktır. Türkiye’de bu işi yapacak nitelikli çok insan var. İsimlendirme o zaman düşünülür.”

Son günlerde Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakaret edilmesiyle ilgili soru üzerine Deniz Baykal, bu tür tartışmaların arkasında bunları anlayışla karşılayan, ülkeyi kutuplaştırmak isteyen zihniyetin yattığını bildirdi.

Bu tür tartışmaların Türkiye’ye hiçbir yararı olmadığını anlatan Baykal, “O zihniyet bir süre sonra işin buraya vardığını görünce üzüntülerini ifade etmek zorunda kalıyor. Kendi değerlerimizi tahrip etmeye yönelen bir şekilde Türkiye siyaseti kurgulanmamalıdır. Bunların hiçbir anlamı yok. Ülke yararına sonuç verebilecek hiçbir tarafı yok. Ama bunlar konuşulup, tartışılıyor, çok acı bir olay.” değerlendirmesinde bulundu.