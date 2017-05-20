CHP Antalya Milletvekili Baykal:

KIRIKKALE (AA) – CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, olağanüstü kurultay talebi ya da genel başkanlık mücadelesi içinde bulunmadığını belirterek, “Partimin, Türkiye’nin önüne, önümüzdeki tehlikeyi, görevi ve mecburiyeti anlatmaya çalışıyorum.” dedi.

CHP Kırıkkale İl Başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelen Deniz Baykal, Türkiye’nin çok önemli ve tarihi bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Baykal ülkenin, “bilinen, alışılandan başka bir Türkiye olmaya doğru dönüşeceğini” ileri sürdü.

“CHP’de kurultay sürecinde yeni oluşumun yanında mı, yoksa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında mı yer alacaksınız, ya da kendiniz mi aday olacaksınız?” sorusu üzerine, olağanüstü kurultay talebi bulunmadığını, ne kurultay ne de genel başkanlık mücadelesi içinde olduğunu söyledi.

“Ben partimin, Türkiye’nin önüne, önümüzdeki tehlikeyi, görevi ve mecburiyeti anlatmaya çalışıyorum.” diyen Baykal, bunun parti yönetimine yansıyan sonuçları olacağını dile getirdi.

Baykal, CHP’nin önce biz cumhurbaşkanı adayını belirlemesi, sonra da partiyi bütün imkanlarıyla güçlendirmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Partiyi seyirci olmaktan çıkaralım. Ciddi gelelim. Tekrarla ve ısrarla şunu söylüyorum. Kimsenin aday olup olmama konusunda konuşma zamanı değil. Daha hiçbir şey yok, hepimiz bakıyoruz, arıyoruz. En iyi adayı çıkaracak yöntemi arıyoruz. Ben de yöntem teklif ediyorum. Kimsenin önünü kesmeyelim diyoruz. Bir kişi kaptı götürdü olmasın diyoruz. Ne kadar geniş katılım olursa o kadar iyi olur. Sonunda kim çıkar? Onu da Allah bilir.”

– “O da olur, bu da olur”

“Ben adayım demekle” değil millet görev verirse aday olunabileceğini belirten Baykal, “Kişi mühim değil. O da olur, bu da olur. CHP’de çok değerli arkadaşlar var. Önemli olan onların kendi değerleri veya kendi çevrelerinin onlara atfettiği değer değil. O değeri taban karşısında kanıtlamış olması.” ifadelerini kullandı.