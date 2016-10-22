CHP Beypazarı ve Nallıhan İlçe Başkanlığı binalarının açılışı yapıldı

ANKARA (AA) – CHP Beypazarı ve Nallıhan ilçe teşkilat binalarının mülkiyetlerinin partiye kazandırılması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin ve partililer katıldı.

Koç, açılışta yaptığı konuşmada, sadece Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde partiye bina kazandırmakla kalmadıklarını, Türkiye’nin 80 il ve ilçesinde kazandırdıklarını ve bu anlamda da partilerinin bir kuruş borcu bulunmadığını söyledi.

Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Koç, “Herkes şunu kafasına açık bir şekilde yerleştirsin. Cumhuriyet değerleri, Mustafa Kemal Atatürk dendiğinde CHP taraftır. Cumhuriyetin temel değerleri, Türkiye’nin ulusal çıkarları dendiğinde, CHP taraftır. Bizler bu dünyada nefes alıp verdikçe, iki ayağımızın üzerinde durdukça, bu yürek bu tende attıkça, bu değerleri kendi kişisel hesapları üzerine ve başka yerlere çevirmeye çalışanlara CHP’liler asla izin vermez.” diye konuştu.

Her zaman Türkiye’nin çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini kaydeden Koç, “Bir takım emperyalist proje uygulayıcılarının kişisel hesaplarına, ajandalarına Türkiye’yi teslim etmeyelim. Kimin bir hesabı varsa, bu ülkede CHP var.” dedi.

Koç ve beraberindekiler, daha sonra kurdele keserek CHP Beypazarı ve Nallıhan İlçe Başkanlıklarının açılışını gerçekleştirdi.