CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık: Yurtları siyasetin arka bahçesi haline getirmeyelim

TBMM (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yeni çıkan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ni eleştirerek, “Bu yönetmeliği asla doğru bulmuyoruz. Eğitim kurumlarını ve çocukların barındığı yurtları, siyasetin arka bahçesi haline getirmeyelim.” dedi.

Karabıyık, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, 6 Mayıs’ta yayımlanan Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yönetmelikle, gerçek ve tüzel kişilere ortaokul, imam hatip ortaokulu, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde yurt, pansiyon, apart, stüdyo daire açma hakkı getirildiğini anımsatan Karabıyık, kurumların denetiminde teftiş kurulunun denetim yetkisinin saklı tutulduğunu söyledi.

Karabıyık, gerçek ve tüzel kişilere ortaokul düzeyinde yurt açma izni verilmesinin doğru olmadığını, telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağını ifade etti.

Ortaokul düzeyinde açılacak yurtların mutlaka Milli Eğitim Bakanlığınca işletilmesi gerektiğini belirten Karabıyık, maarif müfettişlerinin denetlemediği kurumlarda siyasi yandaşlığın ön plana çıkacağını, istismar vakalarının üzerinin daha kolay örtüleceğini savundu.

Karabıyık, yönetmelikle gerçek ve tüzel kişilere yurt, pansiyon açmanın yanı sıra en az 10 öğrenciyle apart ve stüdyo daire açma yetkisinin verildiğini dile getirerek şunları kaydetti:

“Bunun anlamı bir apartman dairesi kiralayan tüm gerçek ve tüzel kişiler, bu evleri açabilecektir. İstismar vakaları bu tür kurumlarda artacaktır. Karaman, Aladağ, İzmir’de yaşanan olaylar tüm kamuoyunun vicdanını sızlatmışken, ortaokul düzeyinde özel teşebbüse yurt açma yetkisi verilmesi kabul edilemez. Karaman, Aladağ’da yaşanan sorunların temel nedeni devletin, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamamasıdır.

AKP iktidarı, 2002’den bu yana YİBO’ları kapatma eğilimindedir. YİBO’ların kapatılması, bundan sonraki süreçte de yoksul öğrencilerin farklı grupların himayesi altına gireceğini göstermektedir. Yurtlar, siyaset yuvası haline geldi. Amaç çocuklara barınma sağlamak olsa yönetmelikleri, çocukların maksimum yararı düşünülerek yaparlar. Bu yönetmeliği asla doğru bulmuyoruz. Eğitim kurumlarını ve çocukların barındığı yurtları, siyasetin arka bahçesi haline getirmeyelim.”