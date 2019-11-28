CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal: “Ülkede çiftçilik bitiyor”
ANKARA (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Ülkede çiftçilik bitiyor. Çiftçi borçlu, üretimden vazgeçiyor, köyden kente göç var, gıda güvenliği ve egemenliği risk altında ama iktidar rakamlarla oynayıp toplumu oyalamaya devam ediyor." dedi.
Sarıbal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidar partisinin tarım politikalarını eleştirdi.
Türkiye'nin artık tarımda ithalatçı ülke konumunda bulunduğunu iddia eden Sarıbal, Türkiye'nin tarımsal üretimde gayri safi milli hasılada artık Fransa'nın ardından ikinci ülke konumunda olduğunu ifade etti.
Fransa'nın 2017 yılında 40 milyar dolar olan tarımsal gayri safi milli hasılasını 2018'de 45 milyar dolara çıkardığını aktaran Sarıbal, Türkiye'de ise 2017 yılında 51,8 milyar dolar olan tarımsal hasılanın bir yıl sonra 44,2 milyara düştüğünü dile getirdi.
Çiftçi başına tarımsal destek miktarının ise Avrupa'da ortalama 40 bin lira iken, Türkiye'de 2019'da 8 bin liraya gerilediğini aktaran Sarıbal, şunları kaydetti:
"2013'te ülke bütçesinden tarımsal desteklemeye ayrılan para 4,5 milyar dolarmış, yıllara göre değişmiş, en son 2019'da hepsi verilirse, 2 milyar 855 milyar dolara düşmüş. Hani kendini Avrupa ile kıyaslıyorsun ya Avrupa çiftçisini destekliyor.
Ne yazık ki ülkede çiftçilik bitiyor, tarım bitiyor. Çiftçi borçlu, üretimden vazgeçiyor, köyden kente göç var, gıda güvenliği ve egemenliği risk altında ama iktidar rakamlarla oynayıp toplumu oyalamaya devam ediyor. İktidarın diliyle bir şeyi söylemek gerekiyor 'domuz eti yemekten korktuğunuz kadar, kul hakkı yemekten korksaydınız bu ülke bu hale gelmezdi."
-
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal: “Ülkede çiftçilik bitiyor”
-
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Şampiyonluk kolay bir iş değil”
-
Savunmada ilk “5 yıldız” HAVELSAN'a
-
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
-
Yunus parklarının sirk ve hayvanat bahçelerinden ayrı tutulması talebi
-
Beyşehir'de fotoğraf sergisi açıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.