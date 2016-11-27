CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Niğde'de

NİĞDE (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde yapımı tamamlanan konutların anahtar teslim törenine katıldı.

Torun, yapımı tamamlanan 144 dairenin teslim töreninden önce daireleri gezerek incelemede bulundu.

Törende konuşan Torun, demokrasinin herkese lazım olduğunu belirterek, “Kıymeti belki 15 Temmuz’da daha iyi anlaşıldı ama biz 93 yıldır demokrasi mücadelesi veriyoruz. 93 yıldır bu ülkede demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü, insan haklarını evrensel kılmak için uğraşıyoruz ve biliyoruz ki yurttaşlarımız bu bağlamda buluştuğunda bu ülke daha güzel daha yaşanılır hale gelecek. Bu bizim hakkımız.” dedi.

Torun, anahtar teslimi yapılan ailelere, evlerinde huzurla, mutlulukla ve sağlıkla oturmaları temennisinde bulundu. Torun, “Ülke olarak mutlu değiliz. Her sabah yeni bir gündemle uyanıyoruz. Geldiğimiz nokta, kendi terörümüz yetmiyormuş gibi şimdi dış terörü de içimize aldık. Bir terör örgütüyle mücadele ederken şimdi kaç tane terör örgütüyle baş etmeye çalışıyoruz. Bu ülkeyi ve insanını çok seviyoruz. İnanıyoruz ki bu ülkenin zenginliği hepimize fazlasıyla yeter. Yeter ki hep birlikte, adaletli, barış ve güzellik içinde yaşayalım. Bu fırsat bizim elimizde, bunu değiştirebilir, güzel günleri hep birlikte yaşayabiliriz.” ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Kemerhisar Belediye Başkanı Beytullah Kirazcı, Genel Başkan Yardımcısı Torun’a plaket taktim etti.

Törene, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.