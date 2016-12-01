CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kongre Müzesini gezdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki halkla buluşmanın ardındaki CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Sivas Valiliği’ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu valilik binası önünde Sivas Valisi Davut Gül ve vali yardımcıları karşıladı. Vali Davut Gül ziyarette Kılıçdaroğlu’nun Sivas hakkında veri verdi ve ziyaretin anısına üstünde Selçuklu motifi olan çift başlı kartal tablosu armağan etti.

Kılıçdaroğlu ziyaretin ardındaki bir süre önce restorasyonu tamamlanıp açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’ni ziyaret etti. Müzeyi gezerek yetkililerden veri bölge Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün 108 gün boyunca Ulusal Mücadele Karargahı olarak kullandığı müzedeki eşyaları yakından inceledi. Müze ziyaretinin gerisinde Kılıçdaroğlu karayolu ile Ankara’ya hareket ederek Sivas’tan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu’na ziyaretlerinde CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve İl Başkanı Ulaş Karasu da eşlik etti.

Uğur Yiğit