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14 Mayıs 2017 Pazar

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, nikah şahidi oldu

Cumhuriyet Halk Müziği Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarında bir gözünü kaybeden Hülya Arslan’ın düğün törenine katıldı.

14 Mayıs 2017 Pazar, 15:14

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Cumhuriyet Halk Müziği Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarında bir gözünü kaybeden Hülya Arslan’ın düğün törenine katıldı. Kadıköy Zübeyde Bayan Evlendirme Dairesinde hayatlarını birleştiren Hülya Arslan ve Sercan Vargün çiftinin nikahını Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu kıyarken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı ile Gürsel Tekin nikah şahitliğini yaptı.
Kılıçdaroğlu, imzaların atılmasının ardından çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanlarını verdi. Kılıçdaroğlu törenin arkasından herhangi bir açıklamada bulunmadan evlendirme dairesinden ayrıldı. 

Mustafa Esen

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