CHP Genel Sekreteri Sındır:

– “Eğer komşularımızla sorun yaşıyorsak, eğer bugün uluslararası platformda yalnızlaştıysak ve bu anlamda bir güvenlik sorunu yaşıyorsak, bunun asli sebebi 14-15 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarıdır”

YOZGAT (AA) – CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, “Eğer komşularımızla sorun yaşıyorsak, eğer bugün uluslararası platformda yalnızlaştıysak ve bu anlamda bir güvenlik sorunu yaşıyorsak bunun asli sebebi 14-15 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarıdır.” dedi.

Sındır, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Sayın Abdulhamit Gül, geçen gün, ‘Sayın Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik sorunudur’ diye bir ifadede bulundu. Bunu bir kere şiddetle kınıyoruz. Sayın Gül şunu bilmelidir ki; bugün bir milli güvenlik sorunu varsa memlekette, bunun asıl sebebi AKP iktidarının ta kendisidir.” ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) devlet içerisindeki bütün kadro ve kademelerde AK Parti iktidarında kendine yer bulduğunu iddia eden Sındır, 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu’nun, o zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığında toplandığını, toplantıda Fetullah Gülen’le ilgili yapılan uyarıların ise dikkate alınmadığını öne sürdü.

Sındır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğer komşularımızla sorun yaşıyorsak, eğer bugün uluslararası platformda yalnızlaştıysak ve bu anlamda bir güvenlik sorunu yaşıyorsak bunun asli sebebi 14-15 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarıdır. Eğer bugün PKK terörü neredeyse bitmişken sadece PKK değil, üstüne bir de IŞİD, onun üstüne bir de FETÖ ve artık adını bile bilmediğimiz değişik unsurların terörist faaliyetleri ülkenin dört bir yanına yayılmışsa bu güvenlik sorununun asli sebebi AKP iktidarıdır. Sayın Abdulhamit Gül, genel başkanımıza dil uzatacağına önce dönüp kendine baksın, önce dönüp 15 yıldır ülkeyi bugünlere getiren kendi partisinin yönetim kadrolarına baksın.”

“Memlekette sanki her şey güllük gülistanlık, memlekette siyasal hiçbir sorun yok, memlekette ekonomik anlamda hiçbir sorun yok, ülkede herkes ekonomik refah içinde, mutlu, mesut, huzur içerisinde, barış hat safhada, kalkıyoruz bu ülkede rejim değiştirmeye.” diye konuşan Sındır, otoriter, totaliter ve otokratik yönetim anlayışının getirilmek istendiğini iddia etti.

Sındır, toplumun kandırılamayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Kimseyi de kandırmasınlar ‘Yok, adı partili cumhurbaşkanlığı’ deyip, işi yumuşatmaya kalkıp, birilerinin desteğini yanına çekmek adına kimse bunlara kanmaz, bunlara inanmaz. Bu toplumu aldatamazsınız, kendiniz kandırıldınız, ‘aldatıldık’ dediniz, ‘kandırıldık’ dediniz ama bu toplum kandırılamaz, aldatılamaz. Türkiye, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Bu kavramların içinin tam anlamıyla doldurulması gerekir. Özgürlükçü, demokratik, parlamenter bir demokratik rejimi, bugün AKP iktidarı döneminde tahrip edilmiş olan ülkenin parlamenter demokratik rejimini, güçlendirerek ve darbe hukukundan bu ülkeyi arındırarak daha refah topluma, daha huzurlu, daha demokratik, daha özgür, daha barışçıl bir topluma doğru evrilebiliriz.”

Türkiye’nin AK Parti iktidarı döneminde uluslararası platformda yalnızlaştırıldığını savunan Sındır, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlıkların üzerindeki seviyeye ulaşabilmenin yolunun güçlü bir parlamenter demokratik rejim sayesinde olacağını savundu.