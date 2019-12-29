CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı'na Engin Eren seçildi

ANKARA (AA) – CHP Gölbaşı İlçe Kongresi'nde, başkanlığa Engin Eren seçildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde yapılan kongrede, yeşil, sarı ve mavi listeyle seçime gidildi.

Kongreye, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, milletvekilleri, İl Başkan Yardımcısı Ayhan Yalçınkaya, Eski Belediye Başkanı Erdal Eren, CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Eski başkan İbrahim Karaca'nın aday olmadığı seçimde, Engin Eren, Nuriye Atabey ve Ergül Koyuncu başkanlık için aday oldu.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve ekibi de kongreye gelerek, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kongrede bir açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Buraya 18. kongremizi yapmaya geldik. Şimdiye kadar bütün kongrelerimiz iktidar yoluna çıkan CHP'nin iktidar yürüyüşüne uygun, seviyeli birlik ve bütünlük içinde geçti. Gölbaşı'nda da kongrenin birlik ve beraberlik içerisinde, partimize güç katacak şekilde geçeceğine inanıyorum." dedi.

Kongrede 195 delegeden 184 delege oy kullandı .

Seçimde Nuriye Atabey 69, Ergül Koyuncu 33 oy alırken, Engin Eren 81 oyla CHP Gölbaşı İlçe Başkanı seçildi.

Kongrede başkan seçilen Engin Eren, "Hedefimiz önümüzdeki ilk yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin sosyal belediyecilik anlayışını Gölbaşı belediyesini kazanarak uygulamaktır. Selam olsun ülkemizin tüm aydın ve çağdaş devrimcilerine. Selam olsun emekten yana olanlara. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partililer, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi." ifadelerini kullandı.

Engin Eren’in listesi: Hande Abadan, Selçuk Acar, Nevin Arar, Yasin Çağlayan, Serkan Ulaş Dağıstan, Feramuz Demir, Neşat Demirtaş, Can Erol, Gelay İncekara, Muhip Karadağ, Doğu Birdal Kanber,Burak Kökbudak, Ramazan Sevim, Fatma Mürevvet Uğurlu, Aydanur Yazıcı, Mehmet Yılmaz

İl Delegesi listesi ise şöyle: Arda Acar, Bekir Demirci, Neşat Demirtaş, Bayram Duman, Bülent Elikesik, İbrahim Karaca, Zeynep Esra Özdemir, Rıza Soyulmaz