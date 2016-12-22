CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatına kayyum atandı

2015 yılının Aralık ayında gerçekleştirilen CHP Gölbaşı İlçe Kongresinde yapılan seçimlerde başkanlığa gazeteci ve yazan Nuriye Atabey seçilmiş, bu süreçte 3 çarşaf listeden gelen idare heyeti sebebiyle kendi yönetimini oluşturamamıştı. Gerçekleştirilen son idare heyeti toplantısında 3 yönetim kurulu üyesinin de istifa etmesi sonucu CHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı yönetimi düştü. Yaşanan gelişmelerin peşinde Gölbaşı İlçe Teşkilatına kayyum atandı. CHP Ankara İl Sekreteri Erdoğan Doğan ve beş şahsiyet bir heyetin Gölbaşı İlçe teşkilatına gelerek görevi teslim aldığı öğrenildi.

CHP Ankara İl Başkanlığı’nın www.chpankaraorg.tr sitesinde ilçe başkanlarının yer aldığı bölüme Gölbaşı Teşkilatına CHP Ankara İl sekreteri Erdoğan Doğan’ın devlete ait eklendi. Doğan kongre sürecine değin CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığını sürdürecek. Başkanlığı Doğan’a teslim eden Nuriye Atabey partililere gönderdiği mesajında, başkanlık görevini bugüne kadar şerefle yürüttüğünü açıklama ederek, “Kıymetli partililerim, beni ilçe başkanı seçerek vermiş olduğunuz bu şerefli görevi bugüne kadar şerefle yürüttüm. Bugün itibariyle ilçe başkanlığı görevimi geçici yönetime devretmiş bulunmaktayım. Şahsıma ve yönetimime vermiş olduğunuz destekten ötürü hepinize müteşekkirim. Yeni pak sayfalarda birlikte olacağız” dedi.

Çiğdem Şirin