CHP Grup Başkanvekili Özel:

– “Net söylüyorum, seçilmişlerin seçimle gitmesi esastır ama bu, seçilmişlere suç işleme hakkı vermez. Bu, seçilmişler suç işlediyse onlara, yargı mercileri tarafından yapılan çağrılara uymama ve meydan okuma hakkı vermez”

KAYSERİ (AA) – CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçilmişlerin seçimle gitmesinin esas olduğunu belirterek, “Bu, seçilmişlere suç işleme hakkı vermez. Bu, seçilmişler suç işlediyse onlara, yargı mercileri tarafından yapılan çağrılara uymama ve meydan okuma hakkı vermez.” dedi.

Özel, CHP Kayseri İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz akşamı en sert tepkilerden birini CHP’nin verdiğini ve seçimle gelenin seçimle gideceği gerçeğini savunduklarını belirtti.

Seçilmişlerin seçimle gitmesinin esas olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

“Darbeye karşı çıkarak iktidar partisine yönelik darbe girişimini, Meclise, demokrasiye ve Cumhuriyet’e yapılmış bir darbe olarak gören CHP, o gün ne diyorsa bugün de bunu söylüyor. Net söylüyorum, seçilmişlerin seçimle gitmesi esastır ama bu, seçilmişlere suç işleme hakkı vermez. Bu, seçilmişler suç işlediyse onlara, yargı mercileri tarafından yapılan çağrılara uymama ve meydan okuma hakkı vermez. HDP milletvekillerinin bu açıklamalarından sonra zorla götürmeyi, bir gece yarısı operasyonuna, bir terör operasyonuna dönüştürüp onu fırsata çevirerek bir algı yaratmaya çalışan hükümete şunu söylemek lazım, milletvekilleri anayasaya, Anayasa Mahkemesinin karar ve içtihatlarına göre tutuksuz yargılanırlar.”

“CHP’nin, HDP’li milletvekillerine sahip çıkıyor” algısı oluşturulmak istediğini öne süren Özel, şöyle devam etti:

“O gün tutuklu yargılanan HDP’li milletvekillerine değil sahip çıktığımız şey, Anayasa’ya, özgürlüğe ve demokrasiyedir. Çünkü geçmişte 1990’larda yaşananlardan sonra zamanın bu mücadeleyi en sert ortaya koyan isimleri Mecliste siyaset yapsın diyordu. Bizim korkumuz, iktidar partisine uyarımız şudur, içeride tutulan her milletvekili ona oy veren halkın iradesini sözle temsil edemezken, bu kişilerin PKK’nın kucağına itilmesi, daha doğrusu iktidar partisi eliyle PKK’nın güçlendirilmesine araç olmamak önemlidir. Türkiye’de PKK’yı güçlendirecek olan ne varsa karşısında CHP’yi bulur.”

Özel, toplantının ardından eski CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu aleyhine açılan davaların duruşmalarını takip etmek üzere Kayseri Adalet Sarayına geçti.

Özel, Kulkuloğlu aleyhine, dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dönemin Kayseri İl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın ve Cumhuriyet savcısı İsmail Dalan tarafından açılan “hakaret” davasının duruşmalarını izledi.

Duruşmalarda hukuk adına ilginç şeyler yaşandığını savunan Özel, “Davaların kimi ertelendi, kimi karara bağlandı, kiminde şaşırtıcı gelişmeler oldu.” dedi.

Kulkuloğlu’nun avukatı ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağoğlu da müvekkilinin yasama görevini sürdürürken yaptığı çalışmaları nedeniyle açılan 6 davadan 2’sinin lehlerine karara bağlandığını kaydetti.