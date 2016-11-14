CHP Hafik İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı
14 Kasım 2016 Pazartesi, 17:55
SİVAS (AA) – CHP Hafik İlçe Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.
CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, ilçede bir kahvehanede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, partisinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
CHP İl Başkanları Toplantısı’nın hafta sonu Trabzon’da yapılacağını belirten Akyıldız, “Akabinde, 6 milletvekilimizle Sivas’ta olacağız. CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 1 Aralık’ta Sivas’a gelecek. Düzenlediğimiz toplantılarda tespit ettiğimiz sorunları kendisine ileteceğiz.” diye konuştu.
Toplantıya, CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, CHP Hafik İlçe Başkanı Kemal Güngör ve partililer katıldı.