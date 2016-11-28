CHP heyeti Castronun cenaze törenine katılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’dan oluşan CHP heyeti, Fidel Castro’nun cenaze törenine katılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba yaptığı yazılmış açıklamada, heyetin eski Küba Devlet Başkanı ve Komünist devrimin lideri Fidel Castro için 3 Aralık’ta Santiago’da düzenlenecek mitinge ve 4 Aralık’ta küllerinin defnedileceği cenaze törenine katılacaklarını açıkladı.