CHP heyetinin Şarkışla ve Gemerek ziyareti

SİVAS (AA) – CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Hatay Milletvekili Birol Ertem, CHP İlçe Başkanı Ayfer Temel, Sivas’a bağlı Şarkışla ve Gemerek ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak Şarkışla’ya giden heyet, ilçe başkanlığı binasında partililerle buluştu.

Balbay burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Sivas’ın bütün kesimleriyle görüştük. Ziraatçılar, ticaret erbabı, esnaf, muhtar, sokaklarında dolaştık, insanları ile sohbet ettik. Genel gözlemimiz odur ki, Anadolu’nun bir arada yaşama gücü her şeyden üstte. Zaten Türkiye’yi ayakta tutanın bu olduğunu yerinde görmüş olduk. Vatandaşın birinci derdi, Ülkenin barış içerisinde olması.” diye konuştu.

Şarkışla’da da esnaf ziyaretleri yapan Milletvekilleri Balbay, Yalçınkaya ve Ertem, daha sonra Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nuri Beyazıt’ı makamında ziyaret ederek hayvancılıkla ilgili sıkıntıları dinledi.

Ardından Kızılay Şefkat Evlerini ziyaret eden vekiller, son olarak Sivrialan köyüne geçerek Aşık Veysel’in müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti.

Aşık Veysel’in mezarını da ziyaret eden vekiller daha sonra Gemerek ilçesine gitti.