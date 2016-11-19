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CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Insanlar Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat hakkında soruşturma başlattı.

19 Kasım 2016 Cumartesi, 21:23
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Insanlar Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat hakkında soruşturma başlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne mermi atılması olayıyla ilgili AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na gerçekleştirilen protesto yürüyüşüyle ilgili başlatılan soruşturma dahilinde Canpolat ifadeye çağırıldı. Gönderilen tebligatta İl Başkanı Cemal Canpolat’ın 15 gün içerisinde Emniyet Şube Müdürlüğü Toplumsal Olaylar Büro Amirliği’ne giderek açıklama vermesi gerektiği belirtildi.

Fatih Camii’nde Şehit Polisler için 8 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önüne mermi atılmasının arkasından, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın çağrısı üstüne Haliç Kongre Merkezi önünde toplanan grup AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yürümek istemişti. Polis yürüyüşe müsade vermemiş CHP İl Başkanı Kadir Canbolat bir açıklama yapmıştı. 

Doğan Can Gözü Kara

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