CHP İstanbul Milletvekili Çiçek:

-“Terörle ve FETÖ ile mücadelede CHP sonuna kadar iktidarla ve hükümetle beraberdir. Burada ayrılığımız yok”

KAYSERİ (AA) – CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, terörle ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede sonuna kadar hükümetle beraber olduklarını söyledi.

Çiçek, CHP Kayseri İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin kumpas davalarıyla beraber olağan dışı bir ortama girdiğini belirtti.

O dönemde iktidarın bunu hissetmediğini ileri süren Çiçek, “Terörle ve FETÖ ile mücadelede CHP sonuna kadar iktidarla ve hükümetle beraberdir. Burada ayrılığımız yok.” dedi.

FETÖ’nün CHP’de taban ve sempati bulmasının mümkün olmadığını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

“Biz çağdaş ve sosyal demokrasiyi savunan insanlarız. Biz bir imama biat eden, onun dediğini talimat olarak kabul eden kişilikte, yapıda bir insan olamayız. Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Dolayısıyla bu çamur bize yapışmaz. Bu örgütün mağduru milletvekili arkadaşlarımız var. Niye AKP’ye gitmedik de CHP’ye geldik. Çünkü kumpas davalarında bizim yanımızda, adaletin, hukukun yanında olan parti Cumhuriyet Halk Partisi’ydi. Zaman zaman 50-60 milletvekiliyle yanımızda olan CHP’ydi. Çağdaş değerleri, bilimi, Atatürk’ü savunan CHP, bugün yine aynı değerleri savunmaya devam ediyor.”

Çiçek, basın toplantısının ardından FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alınan ve tutuklanan bazı kişilerin aileleriyle görüşme yaptı.