CHP İzmir Milletvekili Balbay:

– “Bu ülkenin bütünlüğü için hepimize sorumluluk düşüyor. Ama en büyüğü de doğal olarak ülkeyi yönetenlerin”

SİVAS (AA) – CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, “Bu ülkenini bütünlüğü için hepimize sorumluluk düşüyor. Ama en büyüğü de doğal olarak ülkeyi yönetenlerin.” dedi.

Balbay, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Hatay Milletvekili Birol Ertem ve Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Parti Meclisi Üyesi Ali Özgündüz, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas’a geldi.

Milletvekilleri ilk olarak CHP Sivas İl Başkanlığı binasında partililerle toplantı yaptı.

CHP’li vekiller daha sonra Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız’ı ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ’ı ziyaret etti.

Çetindağ, milletvekillerine çiftçilerin sorunlarını anlatarak ülkede birlik ve beraberlik istediklerini söyledi.

İzmir Milletvekili Balbay ziyarette yaptığı konuşmada, ülkede barışın, huzurun olması için, kardeşçe bir arada yaşamak için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Bütün temel sorunların çözümü için hangi yasanın çıkarılması gerekiyorsa buna hazır olduklarını dile getiren Balbay, “Tabi kardeşçe konuşmak gerekirse, gelinen noktayı eleştirmezsek daha iyiye gidemeyiz. Eleştirmek, sahip çıkmaktır. O şekilde bakıyoruz. İktidara geldiklerinde ‘Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokacağız’ dediler, şimdi birbirine soktular. ‘Suriye’ye gireceğiz’ dediler, Suriyeliler bütün illerimize girdi. Şimdi bu noktadan bir çıkış bulmak lazım. Hep beraber bulalım.”

Balbay, Türkiye’nin daha iyiye gitmesi için eleştiride bulunduklarını dile getirerek, “Bizim ne terör örgütüyle, ne FETÖ’yle ne geçmişte ne bugün hiç bir bağlantımız yok. Ama geçmişteki bağlantılar ortada. Bu ülkenin bütünlüğü için hepimize sorumluluk düşüyor. Ama en büyüğü de doğal olarak ülkeyi yönetenlerin.” ifadelerini kullandı.