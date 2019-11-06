CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse, Karaman'da
KARAMAN (AA) – CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, üniversitelerin bağımsız olması ve alt yapısı olmayan üniversitelerin açılmaması gerektiğini ifade etti.
Köse, partisinin Karaman İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 16 milyon yurttaşın yoksulluk sınırının altında bir gelirinin olduğunu savundu.
Herşeye zam yapılırken enflasyonun yüzde 8'lere düştüğüne yönelik açıklamaların çelişkili olduğunu ileri süren Köse, ülkenin rekabetçi ve yüksek katma değerli bir ekonomiye ihtiyacının olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
"Ekonomik politikalarımızın orta ve uzun vadede beş temel amacı var. Katma değeri yüksek mal ve hizmet üretiminde uzmanlaşmak. Uzman kişileri yetiştirmemiz gerekiyor. İş gücü niteliğini yükseltmek ve ücretler genel seviyesini artırmak, işletme ekosistemine dönüştürmek gerekiyor. Bölgesel eşitsizlikleri gidermek gerekiyor. Doğuya bakıyoruz başka şekilde, batıya bakıyoruz başka şekilde. Bu eşitsizliklerin düzeltilmesi gerek. Tüm yoksulları aile sigortasıyla tanıştırmamız gerekiyor."
Köse, iş garantili bir eğitim sisteminin bittiğini ileri sürerek şöyle konuştu:
"Eğer üniversiteleri açtıysanız iş de bulmak zorundasınız. O zaman bu kadar üniversite açmayacaksınız. Bilimsel ve akılcı bir eğitim politikasını izlemek zorundasınız. Öğrencilerimizin başarıları geriledi. Bilimsel üretim yapması gereken üniversiteler tamamen bilimden uzaklaştı. Nitelikli akademisyenler yurt dışında iş aramaya başladı. Dolayısıyla bu ülkede beyin göçü başladı. Artık gençler, Türkiye'de kalmak istemiyor. Herkes için parasız ve nitelikli eğitim ilkesinden hareketle, eğitimde bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim ve 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 sistemine tekrar geri dönülmeli. Üniversiteler bağımsız olmalı. Alt yapısı olmayan üniversiteler açılmamalıdır."
Toplantı basına kapalı olarak devam etti.
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