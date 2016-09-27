CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse:

– “Anadolu diyoruz, ana dil diyoruz, dolayısıyla ana, yani kadın kutsaldır”

ESKİŞEHİR (AA) – CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, partisinin Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Köse, son dönemlerde kadına yönelik olumsuz söylemlerin arttığını söyledi.

Köse, kadın erkek omuz omuza kurulan Türkiye’de, kardeşçe, adil, hakça bir düzende makyajıyla, başörtüsüyle, şortuyla, şalvarıyla hoşgörü çerçevesinde birlikte yaşamanın en doğru yol olduğunu belirtti. Köse, “Anadolu diyoruz, ana dil diyoruz, dolayısıyla ana, yani kadın kutsaldır. CHP olarak arzumuz ve hedefimiz bellidir. Günü geldiğinde biz buralardan gittikten sonra kadın cinayetleri bittiyse, çocuk istismarı bittiyse, terör son bulduysa, ülkemize barış geldiyse amacımıza ulaşmışız demektir.” ifadesini kullandı.

Ziyarette, Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, İl Başkanı Sinan Özkar, İl Kadın Kolları yönetimi ile çok sayıda partili kadın da yer aldı.