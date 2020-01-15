CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Yenidünya görevinden ayrıldı
KIRŞEHİR (AA) – CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Nejla Yenidünya, 22 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.
Kırşehir İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Yenidünya, 22 yıllık görev süresinde partisine layık olmaya çalıştığını söyledi.
Son iki yıldır partinin ilkelerine yakışmayan eylemler ve terbiye sınırlarını aşan söylemlerin kendisini yaraladığını ifade eden Yenidünya, "Bunca yılın sonunda burada oluşturulan olumsuz durum, partimi temsil edemeyecek kişilere tanınan inisiyatifler yalnız benim değil, bu partiye yıllarca emek veren herkesin taşıyamayacağı kadar ağırlaşmıştır. Bu sefer de gitmek bana düştü." dedi.
Yenidünya, büyük bir sevgi, onur ve umutla yürüttüğü görevinden ayrıldığını vurgulayarak, istifa dilekçesini parti yönetimine sundu.
-
Türkiye'nin milli havacılık motoru TEI-PD170'in TUSAŞ'a teslimatı gerçekleştirildi
-
Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur maaş zammını bordro yakarak protesto etti
-
Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
-
CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Yenidünya görevinden ayrıldı
-
Konyaspor, MKE Ankaragücü maçına odaklandı
-
Sivas'tan kısa kısa
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.