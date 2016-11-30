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CHP Kırşehire Emek Bürosu kuruyor

CHP Emek Bürosu kuruluşuyla ilgili düzenlenen toplantıya Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve fazla sayıda partili katıldı.

30 Kasım 2016 Çarşamba, 00:56
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CHP Emek Bürosu kuruluşuyla ilgili düzenlenen toplantıya Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve fazla sayıda partili katıldı. CHP Emek Bürosu Yönetmeliği ile parti bünyesinde, emek kesiminden milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, öbür emekçi ve ulus çalışanları konfederasyonundan temsilciler, akademisyenler, güvencesiz çalışan temsilcileri ve emekli temsilcileri olacak.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeğin fazla yüce bir bedel olduğunu söyledi. Gürer, “Her Tarafta bu hareketi Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü biz Sosyal Demokratik bir partiyiz” dedi.
Yapılan konuşmaların arkasında buluşma basına kapalı devam etti.

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