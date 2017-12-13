CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında ayrı ayrı fezleke hazırladı. Kılıçdaroğlu’nun fezlekeye konu açıklaması, FOX TV’de referandum süreci ile ilgili değerlendirmelerindeki beyanları olarak belirtildi. Sezgin Tanrıkulu’nun silahlı insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonlarda sivillerin vurulduğuna ilişkin iddiaları, Özgür Özel’in Meclis personelinin bilgisayar kasasını, birim kapısını kırmak suretiyle yerinden sökerek genel kurul salonunda teşhir etmesi, Sibel Yiğitalp’in de “Kürt var ama siyaseti yasak, siyasetçisi yasak.