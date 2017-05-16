CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu, engellileri yalnız bırakmadı

Maltepe Belediyesi 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası sebebiyle düzenlediği engelliler festivaline katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile oyuncu Müjde Bilirkişi engellilerle güzel anlar yaşadı. Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen engelliler festivaline Selvi Kılıçdaroğlu ile Müjde Bilirkişi’ın yanı sıra Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, engelliler ve aileleri katıldı.

Başkan Ali Kılıç ve Selvi Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen programda etkinlikler hürmet duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programı evlerinin penceresinden izleyen bazı vatandaşlar Selvi Kılıçdaroğlu’nu görünce sevgi gösterisinde bulundu.

Programda konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Onları yaşamımızın bir parçası olarak görüp onlara hizmette hata etmeden onların topluma kazandırılması gereken neferler olduğunu algılama etmemiz gerekiyor. Maltepe Belediyesi çalışanları olarak göreve geldiğimiz günden beri daima sevgi kazanacak dedik. Engelleri hep beraber ortadan kaldırmalıyız. El ele verdiğimizde bir bütün olduğumuzda sorunları çözebiliriz” dedi.

Başkan Kılıç’ın ardındaki laf bölge CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Burada olmaktan fazla mutluyum. Engelliler kendilerine acınmasını istemiyorlar. Bize acımayın diyorlar. Bu bir slogana dönüşmeli. Onlar kendilerinin bir kişi olarak kabul edilmesini istiyorlar. Ülkemizde çoğu engelin olduğu durumda engellilerin işi fazla daha zordur. O nedenle hep beraber el ele vereceğiz. Zorunlu eğitim verildikten daha sonra başarılamayacak hiçbir şey yoktur” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların gerisinde Başkan Kılıç, elleriyle engelliler ve ailelerine ikramlarda bulundu. Mert Palavaroğlu’nun sunuculuk yaptığı karnaval dahilinde engelli çocuklardan oluşturulan mankenlerin ellerinden tutan Başkan Ali Kılıç ile Selvi Kılıçdaroğlu, Müjde Uzman, Ayça İnci ve Cihan Şimşek moda şovu yaptı. Etkinlik baştan başa engelli öğrencilerden oluşan gruplar ritim gösterileri, halkoyunları, çuval yarışması yumurta müsabaka gibi çok sayıda faaliyet yaptı. Tai Tayfun Tekeli de engelli öğrencilerle birlikte perküsyon gösterisi yaptı.