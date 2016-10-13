CHP Milletvekili Çakırözer “hatıra bilet” aldı

ESKİŞEHİR (AA) – CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehirspor’un 16 Ekim’de sahasında yapacağı ve ev sahibi takım taraftarının stada alınmayacağı Giresunspor maçı için bastırılan hatıra biletlerden satın aldı.

Eskişehir Atatürk Stadı önünde kurulan stanttan hatıra bileti satın alan Çakırözer, burada yaptığı konuşmada, Toto Süper Lig’den düşen Eskişehirspor’un 14 Mayıs’ta oynadığı Medipol Başakşehir müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle aldığı 4 maç sahasında seyircisiz oynama cezası nedeniyle siyah-kırmızılı takımın taraftarının maçlara alınmadığını anımsattı.

Çakırözer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyah-kırmızılı taraftar, dünyada eşi benzeri olmayan bir kampanyaya imza attı. Ev sahibi Eskişehirspor’un taraftarın alınmayacağı maç için satışa sunulan hatıra biletlere ilgi gösteriliyor. Hatıra bilet satışıyla takıma maddi kaynak sağlanacak. Eskişehirspor Kulübü ile cefakar ve vefakar taraftarını kutluyorum. Herkes kendi gücü ölçüsünde hatıra biletlerden alsın. Özellikle işadamlarımız bu dayanışmaya katılmalıdır. Dünyada örneği olmayan bu dayanışmaya herkes katılsın.”