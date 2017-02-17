CHP Milletvekili Demir Karakeçili ilçesini ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) – CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Karakeçili ilçesini ziyaret etti.

Demir, ilçedeki bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek, 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliği hakkında vatandaşı bilgilendirdi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de bir yörük evladı olarak Karakeçili Yörükleriyle muhabbet etmek için geldiğini söyledi.

Atatürk’ün kendilerine sağladığı imkanlarla okuyup Toroslar’dan gelen bir yörük evladı olarak siyasete girdiğine değinen Demir, şöyle konuştu:

“Köyden gelip okuyarak millete hizmet etmek önemli. Bir sürece girdik, ‘evet’ denmesi halinde bu süreçte rejim değişikliği var. Tek adam tek başkan şeklinde bir rejime gidiyoruz. Parlamentonun zayıfladığı bir sistem ülkeyi hangi sıkıntılara sokacağı bilinmeyen karanlık bir yöne gidiyoruz. Atatürk’e dahi verilmeyen yetkiler bir adamda toplanacak, ileride kimin geleceği belli olmaz, bu bir parti meselesi değil Türkiye’nin geleceği önemli, demokrasi ve ülkemize sahip çıkalım. 16 Nisan da herkes duygusal olmadan vicdanıyla hareket ederek çocuklarının, torunlarının geleceğini hesap ederek ‘hayır’ verelim. Tek kişinin seçmiş olduğu bakanlar bu ülkeyi yönetecek, demokrasi sisteminin geriye gitmesi demektir. Rejim değişikliğine ‘hayır’ diyelim.”

Açıklamalarının ardından vatandaşlarla sohbet eden Demir, ilçeden ayrıldı.