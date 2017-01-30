CHP Milletvekili Usluer:

ESKİŞEHİR (AA) – CHP Parti Meclisi Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Hacı Bektaş Veli Derneği ziyaretinde anayasa değişikliği süreci hakkında, “Sizler bize ışık olacaksınız, yol göstereceksiniz.” dedi.

Yapılan yazılı açıklamada, Hacı Bektaş Derneği Başkanı Kamer Ali Durur ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Usluer’in rejim değişikliğinin muhalif olan herkesi hedef aldığını ve buna karşı bir duruş sergilemenin gayet meşru olduğunu savunduğu bildirildi.

Avrupa’nın birçok kentinde Alevilere tanınan hakların binde birini Türkiye’deki Alevilere tanınmadığını öne süren Usluer, “Bu süreçte en çok bizler gibi muhalif insanların zarar göreceği düşünülüyor belki ama bu değişiklik hepimizin geleceğini etkileyecek. Ne zaman ki birinin canı yansa bizim bugün ne dediğimizi anlayacak. Bu yüzden, kimsenin canı yanmadan, doğru bir dille meseleyi anlatmamız ciddi bir gereklilik. Bu anlamda sizlerin yol gösterici olması için yanınıza geldik. Siyaset değil mesele, mesele memleket meselesi.” ifadelerini kullandı.