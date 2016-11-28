CHP milletvekilleri Kayseri'de

KAYSERİ (AA) – CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin partilerinin emek büroları oluşumuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürer, CHP Hacılar İlçe Başkanlığı binasının kundaklanmasını kınadı ve Türkiye’de bu tip olayların yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

Toplumsal sorunları sahiplenecek bir hareket oluşturmak istediklerini dile getiren Gürer, şöyle konuştu:

“İl emek büroları, İl Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu, kadın kolları, gençlik kolları gibi kurumsal CHP dokusunun varlığında yalnızca gönüllülük esasına dayalı olan CHP üyesi dahi olmayan ama ’emek için sözüm var, söyleyeceğim var’ diyenlerden oluşacak bir kurul olacak. Bu kurulda işsizleri, emekliler, kamu ve özel sektörde çalışanların da yer alacağı, işçinin, çiftçinin ve esnafın da temsil edileceği toplumsal sorunları sahiplenecek yeni bir hareket yaratmak istiyoruz.”

İl Başkanı Keskin de emek bürolarıyla ilgili milletvekillerinin bölgelere bilgi vermek için çalıştıklarını ve bu büroları oluşturarak emekten yana olan herkesin sözcüsü olmak, emek çalışmalarını birlikte yürütmek istediklerini kaydetti.

Keskin, parti ilçe binalarının kundaklanmasıyla ilgili de olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin CHP’de üyeliği bulunmadığını söyledi.