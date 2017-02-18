CHP milletvekilleri Sarıhan ve Demir, Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) – CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan ile Muğla Milletvekili Nurettin Demir, anayasa referandumu çalışmaları kapsamında Kırıkkale’de vatandaşlarla buluştu.

Hüseyin Kahya Parkı’nda vatandaşlara hitap eden Sarıhan, iki gündür Kırıkkale’de çalışmalara devam ettiklerini belirterek, bu referandum çalışmasının bir parti çalışması değil, bir memleket meselesi olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir mücadele üzerine kurulduğunu ifade eden Sarıhan, “Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları padişahlığa özenmediler. Bugün milli irade kavramından vazgeçerek, tek irade, tek adam yani ‘Sultan’ atanmak üzere. Ya halkın iradesini, milli iradeyi kabul edeceğiz ya da bütün yetkileri yeniden bir Sultan’a devredeceğiz. Bu yetkiyi alacak ismin hiçbir önemi yok. Biz 16 Nisan’da sandık başına gittiğimizde şunu düşüneceğiz. ‘Bu benim partimin meselesi değil, bu memleket meselem.’ Biz ülkemizde terörün bitmesini istiyoruz. Kardeşlik varolsun istiyoruz. Sizi “hayır” demeye davet ediyorum.” diye konuştu.

Demir de 16 Nisan’da Türkiye’nin yeniden cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkacağını dile getirdi.

Anayasa referandumunda ülkenin geleceği için karar vereceklerini aktaran Demir, “Bir rejim değişikliği var. Onlar sistem değişikliği diyor. Değil arkadaşlar. Başbakan, bakanlar yok. Ne olacağı belli değil. Kaç bakan olacağı belli değil. Kim yönetecek? Bir kişi yönetecek. Bizim Recep Tayyip Erdoğan’la ya da mevcut iktidarla bir sorunumuz yok. Olamaz da. O bizim cumhurbaşkanımız. Ama ondan sonra ne olacak. Bu ülke, demokrasimiz nereye gidecek. Bunun için karar vereceğiz.” dedi.