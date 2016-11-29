CHP Parti Meclisi Üyesi Özgündüz, Zara'da partililerle buluştu

SİVAS (AA) – CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Özgündüz, Zara ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Özgündüz, CHP Zara İlçe Başkanlığı’nda partililerle yaptığı toplantının ardından esnaf ve semt pazarını ziyaret etti.

Özgündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Hatay Milletvekili Birol Ertem ve Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ile birlikte Sivas’ta toplantılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

İl Başkanı Ulaş Karasu doğrultusunda hazırlanan programlarda ilçelerde tespit ettikleri sorunları ve beklentileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ileteceklerini dile getiren Özgündüz, “Amacımız, ilçelerimizde alan çalışması yaparak sorunları tespit etmek. İkinci amacımız ise ziyaretlerimizde başkanlık sisteminin tehlikelerine değinerek rejime sahip çıkılmasını anlatmak.” diye konuştu.

Toplantıya, CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, CHP Zara İlçe Başkanı Ümit Kalkan, İl Genel Meclis Üyesi Nihat Güler, eski Belediye Başkanı Hüsamettin Gürsoy ile partililer katıldı.