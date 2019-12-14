CHP Spor Kurulu toplandı

ANKARA (AA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Bu partinin, bu kurulun üreteceği politikalara ihtiyacı var. Bu parti halkın iktidarını kuracak, Gençlik ve Spor Bakanı bu partinin içerisinden çıkacak. Onun uygulayacağı program da bu Spor Kurulunun faaliyetlerinden oluşacak." dedi.

CHP Spor Kurulunun, Genel Yönetim ve Danışma Kurulu toplantıları parti genel merkezinde başladı.

Bu yılın faaliyet raporları ile gelecek yılın çalışma programını görüşecek kurulun açılışında konuşan Yıldırım Kaya, Türkiye'nin karanlık bir süreçten geçtiğini savundu.

"Türkiye'nin içinde bulunduğu karanlıktan çıkış, CHP'nin yereldeki iktidarını genel iktidara taşımaktan geçiyor." diyen Kaya, o yüzden CHP'lilere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine hem CHP'yi hem de Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiğini vurgulayan Kaya, bu emanete sonuna kadar sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Kaya, "Bizim tek bir ilkemiz var; gençler, kadınlar ve çocuklar, bunların tamamının sporla alakalı olması." ifadelerini kullandı.

Sadece CHP'de bir Spor Kurulu bulunduğunu ve diğer partilere örnek olduklarını anlatan Kaya, yapacakları çalışmaların bu alanda öncü olacağını bildirdi.

Danışma Kurulu üyelerinin gönüllülük esasıyla çalıştığını belirten Kaya, "Önümüzde iki temel görevimiz var. Birincisi, bulunduğumuz yerlerde sporla ilgili tüm birimlerin ayağa kalkmasını sağlayacağız, bu bizim en temel görevimiz. İkinci olarak da bulunduğumuz il ve ilçelerde spor kurullarını mutlaka oluşturacağız." diye konuştu.

Kaya, illerdeki örgütlerinde spordan sorumlu bir başkan yardımcısı bulunması için de çalışma yaptıklarını aktararak, "Bu partinin, bu kurulun üreteceği politikalara ihtiyacı var. Bu parti halkın iktidarını kuracak, Gençlik ve Spor Bakanı bu partinin içerisinden çıkacak. Onun uygulayacağı program da bu Spor Kurulunun faaliyetlerinden oluşacak." diye konuştu.

Toplantı, faaliyet raporlarının sunumu ile devam etti.