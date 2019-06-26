CHP Zara'da tatlı dağıttı
SİVAS (AA) – Zara ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşlara tatlı ikramı yapıldı.
CHP Zara İlçe Başkanlığı tarafından kent meydanında kurulan stantta, vatandaşlara kalburabastı tatlısı dağıtıldı.
Konu hakkında AA muhabirine açıklama yapan CHP Zara İlçe Başkanı Arslan Karaman, "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmiş olması nedeniyle ilçe başkanlığımız olarak halkımıza tatlı dağıttık." dedi.
Teşkilat olarak yaptıkları çalışma sonucu bayram tatili için Zara'ya gelen seçmenleri İstanbul'a gönderdiklerini ifade eden Karaman, "Seçimlerin tamamlanması ile de seçmenleri tatillerine kaldıkları yerden devam etmeleri için ilçemize geri getirdik. Karşılamanın ardından da tüm halkımıza tatlı ikramı yaptık." ifadelerini kullandı.
-
Belediye Başkanı Çetin'den esnaf ziyareti
-
Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkanı Olivier Blum'a ödül
-
ASO haziran ayı meclis toplantısı
-
CHP Zara'da tatlı dağıttı
-
Şarkışla'da TÜBİTAK bilgilendirme toplantısı
-
Başkentte Selçuklu dönemine ait 2 bin 910 gümüş sikke ele geçirildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]